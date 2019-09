'Nisam četnik, nikad neću biti. Uklonimo ušata slova s fasada'

Odlučio sam pročitati izjavu zbog koje ste očekivali da kažem nešto o onome što je stvorilo interes, uznemirenje i reakcije od strane političkih i nepolitičkih aktera. Premda se izjave ne stišavaju na moju izjavu o NDH ohrabren sam ti reakcijama. Moje su bojazni manje, nego prije dva tjedna. Brojni su osudili usporedbu s NDH. Današnja Hrvatska ne bi smjela imati ikakve veze s ideologijama mržnje i nasilja. Svi koji su reagirali na osnovu tog osjećaja pozivam da uklonimo ušata slova s naših fasada, da pozdrave "za dom spremni" spremimo i sankcioniramo. Da prestanemo biti slijepi i gluhi i na poruke kao što su "ubij Srbina". Da ih osudimo kao poticanje nasilja i pozivam da prestanemo s revizijom prošlosti, rekao je saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na konferenciji za novinare Kluba zastupnika SDSS-a u Hrvatskom saboru.

Srijeda, 11. rujna 2019.

- Ja znam dobro razliku iz današnje i historijske perspektive, ja tu razliku živim i zbog nje djelujem godinama politički u Hrvatskoj. Kao što su ju živjeli mnogi od najboljih predstavnika Srba u Hrvatskoj, prije mene. Od mene svatko može tražiti da se distanciram od osuda NDH, ali nitko ne treba očekivati da ću to učiniti. Surađujem sa svima da završimo ratove koje smo prošli. Želim zemlju mira i tolerancije usmjerenu prema prosperitetu, a ne prema lošoj prošlosti - rekao je Pupovac.

- Bilo je raznih zahtjeva prema meni neki su bili podobni za diskusiju, a neki nisu. Što se tiče isprike: ja sam bio nazivan raznim imenima za koje ne mislim da na bilo koji način obilježavaju što ja jesam ili što je naša zajednica. Ja nisam četnik, ali od onih koji misle da je jesam nikada neću tražiti ispriku. Koji me svrstavaju u ubice, reći ću da nisam, ali neću ni od njih tražiti ispriku. To je dio političke borbe kroz koju moramo proći. Mi smo spremni nastaviti ne obazirući se na one koji takve zahtjeve šalju. Razgovora s koalicijskim partnerima je bilo je i bit će ih još. Za sve što je potrebno za stabilnost zemlje - rekao je Pupovac.

- Danas će se raspravljati na SDSS dokle smo došli i što će dalje biti. O čemu smo razgovarali s koalicijskim partnerima uključujući premijera. Na članovima predsjedništva je da donesu odluku što će dalje biti. Ne znam da li ćete navečer znati da li smo i dalje u koaliciji ili ne. Odgovor sasvim sigurno ćete znati nakon završnog razgovora s kolacijskim partnerima, kad se skupimo i naš je interes da to završi što prije - odgovorio je Pupovac na pitanje da li SDSS ostaje u koaliciji ili ne.

- O odnosu današnje Hrvatske i nekadašnje NDH sasvim vam lijepo stoji što sam imao za reći, govorim o hrvatskoj državni nasuprot ustaškoj državi - rekao ej Pupovac na inzistiranje da jasno kaže da li se ispričvala ili ne. Na kraju je rekao kako ne planira komentirati prijetnje koje je dobio.

Podsjetimo, zbog Pupovčeve izjave kojom je Hrvatsku usporedio s NDH već se danima nižu reakcije i osude. Neki su tražili i da Pupovac svoju izjavu povuče i da se ispriča.

Koalicija se sastala 6. rujna no tada nije bilo objavljeno mnogo o konkretnom slučaju. Premijer Andrej Plenković se sastao s Pupovcem, a trebali bi razgovarati i ovaj tjedan.

