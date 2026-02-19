Tad je, krajem 19. stoljeća, građena kao najsuvremenija škola, u njoj su bile gimnazija, realka i trgovačka škola, opremljene laboratorijem, dvoranom, terenom za kriket... Od 1987. tu je i Muzej Mimara
Mimara je opet žuta kao 1895. godine, kad je izgrađena kao škola za oko 1700 đaka...
Zgrada Muzeja Mimara na Rooseveltovu trgu u Zagrebu ponovno je žute boje, kakva je bila i u vrijeme izgradnje davne 1895. godine. U obnovi od potresa konzervatori su odlučili fasadu Mimare vratiti u izvornu boju, kakvu je zgrada imala kad je sagrađena kao školska ustanova krajem 19. stoljeća. Svoju je poznatu sivoljubičastu boju fasade dobila tek 1986. godine, kad je prenamijenjena u muzej, a izvorna, zlatna boja fasade prešpricana cementnim namazom.
