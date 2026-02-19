Obavijesti

News

Komentari 1
IZVORNA BOJA PLUS+

Mimara je opet žuta kao 1895. godine, kad je izgrađena kao škola za oko 1700 đaka...

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 4 min
Mimara je opet žuta kao 1895. godine, kad je izgrađena kao škola za oko 1700 đaka...

Tad je, krajem 19. stoljeća, građena kao najsuvremenija škola, u njoj su bile gimnazija, realka i trgovačka škola, opremljene laboratorijem, dvoranom, terenom za kriket... Od 1987. tu je i Muzej Mimara

Admiral

Zgrada Muzeja Mimara na Rooseveltovu trgu u Zagrebu ponovno je žute boje, kakva je bila i u vrijeme izgradnje davne 1895. godine. U obnovi od potresa konzervatori su odlučili fasadu Mimare vratiti u izvornu boju, kakvu je zgrada imala kad je sagrađena kao školska ustanova krajem 19. stoljeća. Svoju je poznatu sivoljubičastu boju fasade dobila tek 1986. godine, kad je prenamijenjena u muzej, a izvorna, zlatna boja fasade prešpricana cementnim namazom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.
Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'
PRATITE NA 24SATA

Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'

Saborski zastupnik Josip Dabro, nakon skandalozne snimke na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, najavio je da je spreman dati ostavku u Saboru, ali da za to ima i uvjete...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026