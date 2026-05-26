Minibus s učenicima izletio s ceste u Obrovcu. Troje u bolnici

Tri su osobe u bolnici nakon što je autobus s učenicima sletio van ceste u utorak oko 8 sati na području Bilišana u Obrovcu. Policija je zaprimila dojavu, a odmah su na mjesto događaja upućene sve hitne službe. Prema prvim informacijama, u prometnoj nesreći je sudjelovao samo minibus zadarskih tablica koji je vozio na relaciji Muškovci - Obrovac, kamo je prevozio učenike - piše PU zadarska.

- Tri osobe su upućene na pružanje liječničke pomoći, a ostali putnici su zbrinuti. Na mjestu događaja policija provodi očevid te poduzima i ostale potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja - priopćila je zadarska policija.