Prolaznici otkrili horor

Užas u Salzburgu! U zgradi našli dva mumificirana tijela

Piše Ivan Jukić,
Kako bi se razjasnile okolnosti smrti te utvrdio identitet preminulih, određena je obdukcija

U napuštenom objektu u Salzburgu tijekom noći sa subote na nedjelju pronađena su dva tijela. Jezivo otkriće u gradskoj četvrti Parsch prijavili su slučajni prolaznici. Naime, tijela su bila u mumificiranom stanju, zbog čega se pretpostavlja da su u zgradi ostala neotkrivena dulje vrijeme – moguće mjesecima, pa čak i godinama.

Zasad nema informacija da je itko prijavio nestanak osoba koje bi mogle biti povezane s ovim slučajem, navode lokalni mediji.

Policija je potvrdila pronalazak i priopćila kako trenutno nema naznaka kaznenog djela. 

- Prema prvim saznanjima, nema tragova koji bi upućivali na zločin, pretpostavljamo da se radi o nesreći - izjavili su iz policije.

Kako bi se razjasnile okolnosti smrti te utvrdio identitet preminulih, određena je sudska obdukcija.

Istražitelji za sada ne raspolažu ni informacijama o spolu pronađenih osoba. U slučaju da obdukcija ne ponudi konačne odgovore, bit će provedena i toksikološka analiza.

