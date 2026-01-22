Obavijesti

Ministar Bačić: Država će kupiti ostalih 36 posto Vjesnika

Piše Ivan Pandžić, Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
Ministar Bačić: Država će kupiti ostalih 36 posto Vjesnika

Ministar kaže da informacije o spornom natječaju ne daju da ne ‘kontaminiraju postupak’

Od prvog dana smo transparentni i sve komuniciramo oko Vjesnika, organizirali smo tri konferencije za novinare. Mi nismo sami vlasnici ovoga objekta, vlasnici su i druge pravne osobe koje su s nama sudjelovale u pregovorima, pa tako i medijska kuća koja je jučer iznijela u javnost žalbe. Mi smo dužni dati javnosti informacije, ali ne i one koje bi mogle 'kontaminirati postupak' jer je odgovornost na nama - rekao je jučer ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić komentirajući dvije žalbe na odluku Ministarstva o izboru tvrtke za rušenje Vjesnika koje smo jučer ekskluzivno objavili.

