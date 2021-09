Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u utorak kako je ciljano razdoblje za uvođenje covid potvrda u zdravstveni sustav bio početak listopada, a ne točno 1. listopada, što je i realizirano jer potvrde kreću od ponedjeljka, 4 listopada.

"Komunicirao sam početak listopada, ne znam tko je najavio 1. listopada. Početak listopada bio je naš ciljani vremenski period za uvođenje covid potvrda i to se realiziralo", izjavio je Beroš na konferenciji za novinare u Vladi.

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je danas odluku da primjena covid potvrda u zdravstvu i socijalnoj skrbi počinje 4. listopada.

Beroš je ustvrdio kako sada nije moguće reći do kada će testiranje na covid-19 u zdravstvenom sustavu biti besplatno. "U početnom prijelaznom razdoblju htjeli smo da država plaća testiranje svima koji se ne žele cijepiti i nisu preboljeli covid, no jasno je da to ne može trajati unedogled. Ovisit će o nizu elementata, o trendu kretanja epidemije, povećaju procijepljenosti...".

Ako se netko ne želi testirati, a nije cijepljen niti je prebolio covid, to će se morati evidentirati i on neće moći doći na svoje radno mjesto. "Nažalost, pisat će mu se neopravdani izostanak što ujedno znači nedobivanje plaće za taj period", istaknuo je Beroš.

Nada se da će razum prevladati i svi koji rade u sustavu zdravstva i socijalne skrbi sagledati svoju osnovnu misiju, a to je pomoć korisnicima, odnosno pacijentima. Bolnice moraju biti sigurna mjesta, a ne mjesta gdje se širi virus, poručio je.

Naglasio je da će testiranje biti plaćeno i pacijentima te njihovoj pratnji. "Riječ je o pacijentima koji imaju narudžbe za određene tretmane, za hospitalizaciju, u slučajevima hladnih pregleda kod kojih se generira aerosol i postoji veća mogućnost zaraze, kao i za sve pratnje", kaže.

Što se tiče nalaza zdravstvene inspekcije o stručnom postupanju u Poliklinici za djecu i mladež Zagreb, Beroš je rekao kako se zatražena očitovanja očekuju do kraja tjedna, nakon čega će biti donesena odluka.