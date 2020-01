Ministar Bošnjaković zatajio je 300 m2 dvorišta u Biogradu!

Ekskluzivno otkrivamo kako ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković nije prijavio preko 300 kvadrata dvorišta uz ilegalno izgrađenu kuću svoje supruge u Biogradu.

Nakon Damira Krstičevića, koji je u imovinskoj kartici gotovo prepolovio vrijednost i površinu vikendice u Žaboriću, ovo otkriće dolazi kao još jedna u nizu nekretninskih afera ministara u Plenkovićevoj vladi.

Ilegalna gradnja i nepostojeće stotine kvadrata dvorišta

Dražen Bošnjaković u svojoj imovinskoj kartici ima upisanih deset nekretnina, a među njima je i kuća u Biogradu. U ožujku 2016. upisao je kuću površine 140 četvornih metara, u vlasništvu svoje supruge. Procijenio ju je na 600 tisuća kuna, odnosno na oko 80 tisuća eura.

Pronašli smo tu kuću i otkrili niz nelogičnosti. Prvo, u zemljišnim knjigama je upisana kao kuća od 77 kvadrata s dvorištem od 323 četvorna metra. U ministrovoj imovinskoj kartici nema govora o nikakvom dvorištu u Biogradu. Drugo, kuća u kartici ima površinu od 140 kvadrata. Treće, u zemljišnim knjigama piše kako je kuća upisana bez priložene građevinske i uporabne dozvole. Ministar nam je sam potvrdio da je izgrađena bez građevinske dozvole te da još nije legalizirana. Supruga ju je, stoji u imovinskoj kartici, stekla darovnim ugovorom.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Nekretnina glasi na Lidiju Bošnjaković, ministrovu suprugu. Bošnjaković nam je rekao kako je riječ o daru njenih roditelja. Međutim, ona ima još neupisanih kvadrata na tom području. Pripada joj manjinski suvlasnički udio na još jednoj susjednoj kući i zemljištu te na obližnjem putu. Ni toga nema u ministrovoj imovinskoj kartici.

Nadalje, nekretnina koju je Bošnjaković procijenio na oko 80 tisuća eura, prema agentima nekretnina s kojima smo razgovarali i pokazali im fotografije kuće s dvorištem, komotno može doseći oko 150 tisuća eura. Ako je kuća iznutra luksuzno uređena, onda može vrijediti i do 200 tisuća eura. Doduše, kazali su nam i kako je cijena u 2016., kad je ministar ispunjavao imovinsku, mogla biti do 25 posto niža.

"U redu, fali kvadrata"

Obratili smo se ministru Bošnjakoviću i zatražili pojašnjenje ovih nelogičnosti.

- To je kuća koja je bila samo prizemlje. To je prokišnjavalo, gore je bila ravna deka. Onda je u nekoj fazi nadozidano visoko prizemlje. To smo zajedno radili, cijela familija. Ima tome već dugo - kazao nam je ministar.

U redu, ali što je onda s razlikom u broju kvadrata?

- Unijeli smo povećanu vrijednost s novom kvadraturom. Stavili smo dvije etaže, da ne bi ispalo da skrivamo nešto. Sada je 140 kvadrata - kazao je ministar.

Upozorili smo ga da mu onda svejedno nedostaju kvadrati. Ako prizemlje ima 77 četvornih metara, a gornja etaža je približno ista, onda mu nedostaje bar 14 kvadrata u kartici.

- U redu, fali kvadrata. Ne znam je li fali kvadrat više ili manje. Gore je manje, morali bi doći izmjeriti da točno utvrdimo, pet kvadrata više ili manje.

Dobro, a što je onda s 323 kvadrata dvorišta koje uopće ne postoji u imovinskoj?

- Kuća mora biti na nekom zemljištu - lakonski je odgovorio ministar pravosuđa.

Složili smo se s njim, a on je onda ustvrdio da se radi o omaški.

A što je s ilegalnom gradnjom, pitamo ministra.

- U postupku je proces legalizacije, podnesen je zahtjev u zakonskom roku. Suprugini roditelji su to napravili bez građevinske dozvole, kao i ostali. Mislim da je to bilo prije tridesetak godina. Ne znam kad su joj oni točno darovali nekretninu, ali nakon toga je ona podnijela zahtjev za legalizacijom - objasnio je Bošnjaković.

A što je s onim susjednim manjinskim udjelom i putem koji glase na suprugu, a kojih također nema u imovinskoj?

- Bivši vlasnik cijelog tog područja nije imao isparcelirano i onda je prodavao okolo. Njen otac je kupio jednu površinu, susjed drugu i onda su svi ljudi koji su kupovali od njega tužbama utvrdili suvlasništvo. U toj priči je i dio neke druge čestice koji je u naravi bio put. Taj put je ulica i to ne koristimo samo mi nego i drugi ljudi - pojašnjava ministar.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

A kako to da je nekretninu procijenio na samo 80-ak tisuća eura kad je, evo, agenti za nekretnine sada procjenjuju na oko 150 tisuća eura?

- Ona ne vrijedi toliko. Kad bi mi netko dao tu cifru, ja bih to prodao. Ta uličica nema niti asfalt ni infrastrukturu. Mislim da vodovod ide preko susjeda. Ne rentam je, nije u stanju za iznajmljivanje. Gledajte, ja sam u imovinsku više-manje sve prijavio. U redu, slažem se, vjerojatno ćemo dopuniti zemljište u imovinskoj. Možda je to omaška, ali prijavili smo kuću. Što se mene tiče, to je ipak suprugina zasebna imovina koju je ona dobila od svojih roditelja. Vi ćete sada od ovoga napraviti aferu, zar ne? Vi sada vodite hajku - kazao nam je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Tema: Hrvatska