Ministar Božinović: Hrabrost je suprotstaviti se nasilju svake vrste pa i onom verbalnom

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je, sudjelujući na obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava i Međunarodnog dana ukidanja ropstva: "STOP mržnji koja razara", kako je "hrabrost suprotstaviti se nasilju svake vrste pa i onom verbalnom kojim smo itekako suočeni u posljednje vrijeme". Božinović je rekao da to nije laki put, ali je istaknuo da je Ministarstvo unutarnjih poslova "čvrsto odlučno ići tim smjerom jer je to jedini put koji nas čini civiliziranom državom u 21. stoljeću".

Govoreći o obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava i Međunarodnog dana ukidanja ropstva, održanom na Policijskoj akademiji "Prvi hrvatski redarstvenik", ministar je rekao da akademija koristi ovakve prigodne da skrene pažnju s uobičajenih policijskih izvješća na kontekst onoga što nam se u društvu događa na globalnoj razini.

"Nama je u interesu da se u društvu sve više govori u tom kontekstu, da se što više govori o mladima i djeci jer tu počinje borba za normalno društvo i civilizirane odnose unutar društva. Ako se ona dobije u dobi djece i tinejdžera, onda smo svi na dobitku i možemo se okrenuti onome što nam je najvažnije, a to su ekonomski, društveni, kulturni i svekoliki razvoj hrvatskog društva", kazao je.

Božinović je rekao da je MUP, promišljajući kako obilježiti ovaj dan, pozvao u goste pisca i humanitarca Marijana Gubinu za kojeg je istaknuo da se u hrvatskoj javnosti sve više čini kao osoba koja može govoriti o nekim prijeporima i to s autoritetom koji je iznad drugih. Podsjetio je da je Gubina, koji je kao dijete tijekom Domovinskog rata bio u srpskom logoru, u dječjoj dobi doživio agresiju, ropski status i "ono što ni jedno dijete ne bi trebalo niti smjelo doživjeti".

'Svim suvremenim društvima nedostaje veći stupanj humanizma'

"Međutim, Gubina je osoba koja je na kraju izabrala svjedočiti o onome što je prošao. Zato je važno da se ljudima poput Marijana Gubine daje što veći medijski i javni prostor jer to su poruke koje nam trebaju odnosno da se unatoč svemu može razgovarati o budućnosti, kako mržnja ne mora stvarati novu mržnju i da je zapravo biti uključiv i štiti prava drugih hrabrost sama po sebi".

"Teško mogu i pretpostaviti kroz što je sve prošao Marijan Gubina kako bi danas svjedočio ono što je najvažnije i što nedostaje svim suvremenim društvima, a to je veći stupanj humanizma", nadodao je.

Zagreb: Ministar Božinović obišao štand Policijske akademije na Interliberu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Božinović je naglasio da su na obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava i Međunarodnog dana ukidanja ropstva govorili i ljudi koji se bave konkretnim kriminalističkim istraživanjima, među kojima i Anita Matijević, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji u Upravi kriminalističke policije, koja je istaknula da u nešto više od desetljeća imamo više od 4500 kaznenih djela na štetu djece i seksualnog iskorištavanja djece.

"Njezina glavna poruka je da to nije 4500 kaznenih djela kao dijela policijske statistike već 4500 života u najranjivijoj dobi koji će trebati puno brige i empatije društva kako bi im pomogli da izađu iz traumatičnih situacija koja uključuju i fizičko zlostavljanje", zaključio je.