Lažna prijava napada: Ministar Božinović najavio je kaznenu prijavu protiv časne sestre

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
3
Zagreb: Dolazak na Zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Božinović je primijetio da je većina domaćih medija, prateći taj slučaj, "pokazala profesionalnost, suzdržanost i vjeru u institucionalni rad policije"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je, komentirajući slučaj časne sestre koja je lažno prijavila napad na sebe, kako policija nije preuranjeno izlazila s informacijama i zaključcima o tom događaju te da je većina medija pokazala profesionalnost prateći taj incident. "Hrvatska policija svakodnevno transparentno izvještava javnost o svim relevantnim događajima, ali uvijek s ciljem da se informacije koje se dijele budu provjerene i točne. U ovom slučaju, iz odgovornosti prema istini i uključenoj osobi, nismo izlazili s preuranjenim zaključcima", rekao je ministar.

"U vremenu sve učestalijih dezinformacija i brzih osuda, takav pristup je vrijedan poštovanja i preduvjet očuvanja povjerenja u institucije i medije", ocijenio je ministar u utorak nakon sudjelovanja na obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava i Međunarodnog dana ukidanja ropstva: "STOP mržnji koja razara", održanom na Policijskoj akademiji "Prvi hrvatski redarstvenik".

Govoreći o lažnom prijavljivanju napada, Božinović je istaknuo da je javnost s opravdanom zabrinutošću pratila slučaj navodnog napada na žensku osobu u Zagrebu, ali da je policija od početka pristupila i postupala s maksimalnom ozbiljnošću i profesionalnošću kako bi utvrdila sve okolnosti tog događaja.

"Pokrenuto je vrlo opsežno kriminalističko istraživanje. U tom kontekstu mogu potvrditi ono što je Policijska uprava zagrebačka već učinila javnim odnosno da je utvrdila kako je prijavljeni napad zapravo nije dogodio", rekao je Božinović.

Podsjetio je da je lažno prijavljivanje počinjenja kaznenog djela samo po sebi kazneno djelo, navodeći da će 35-godišnjakinja biti prijavljena "redovitim putem".

"Što se tiče hrvatske policije, ona će ostati predana zaštiti svih građana, sigurnosti i istini jednako odlučno kao što ćemo nastaviti štititi dostojanstvo svakog čovjeka", nadodao je.

Govoreći o očevidu na požarištu Vjesnikovog nebodera, Božinović je istaknuo da je on proveden profesionalno i u skladu s najvišim europskim standardima kada su u pitanju požari na visokim građevinama.

"Istražitelji su dobili dosta materijala za upotpunjavanje prijave koja je već podnesena", kazao je istaknuvši da je očevid samo jedna od dokaznih radnji u kriminalističkom istraživanju.

Agencija za elektroničke medije (AEM), kao hrvatski medijski regulator, oglasila se u utorak o dosadašnjem izvještavanju o ozljeđivanju časne sestre apelirajući na hrvatske medije da svoje objave temelje na informacijama, a ne na neprovjerenim glasinama. ”Ovo je, nažalost, još jedan primjer da se bez potpune provjere informacija ide sa špekulacijama u javni prostor. Osim što to može ostaviti posljedice u društvu, objava na temelju neprovjerenih glasina velika je reputacijska šteta za svaki medij", izjavio je Hini ravnatelj AEM-a Josip Popovac tijekom konferencije „Konstruktivno novinarstvo: Korak prema vijestima kakve trebamo“, nakon što je policija objavila da je časna sestra koja je tvrdila da ju je na ulici napao nepoznati muškarac lažno prijavila napad. 

''Apeliram, bez obzira na to koliko se intrigantne stvari događale, da se pričeka dobivanje stvarnih činjenica, da se rasvijetle sve okolnosti i da se onda na temelju toga piše, a ne na temelju spekulacija, glasina ili ciljanih dezinformacija'', rekao je Popovac.

Pojasnio je i da AEM kao medijski regulator nije obvezna pratiti izvještavanje medija o svakom intrigantnom slučaju, ali će reagirati ako je riječ o opetovanoj pogrešci dijela medija koji su se ponijeli za klikanošću i brzinom.

''Upozoravam da su svi naši projekti usmjereni da novinarstvo bude činjenično i da se pričeka. Pa nije valjda problem napisati ''ne znamo još uvijek sve okolnosti' ili 'čekamo informaciju'", kazao je Popovac.

Zagrebačka policija u utorak je izvijestila kako je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je 35-godišnja časna sestra lažno prijavila da je napadnuta nakon što se sama ozlijedila nožem pa će kazneno odgovarati zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela.

