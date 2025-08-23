Obuljen Koržinek o događaju u Benkovcu: Oštro osuđujem bilo kakav oblik nasilja ili prijetnji

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u subotu je rekla da je bilo kakav oblik nasilja ili prijetnje neprihvatljiv i da svako takvo ponašanje najoštrije osuđuje, a vezano za sinoćni događaj u Benkovcu kada je zbog negodovanja skupine branitelja otkazano otvaranje Festivala 'Nosi se'.

"Sa žaljenjem i zabrinutošću pročitala sam medijske izvještaje o sinoćnjem događaju u Benkovcu", priopćila je Obuljen Koržinek. Rekla je da svaki umjetnik, novinar i drugi građanin Hrvatske ima pravo svoje stavove slobodno javno iznositi što je zajamčeno hrvatskim zakonima. "Bilo kakav oblik nasilja ili prijetnje nije prihvatljiv i svako takvo ponašanje najoštrije osuđujem", rekla je Obuljen Koržibek Festival 'Nosi se', kako je rekla organizatorica festivala, Melita Vrsaljko, bavi se temama dekonstrukcije rata i nasilja te promicanjem nenasilja, solidarnosti i pluralizma, a sinoć je trebao biti otvoren u Benkovcu predstavom "Ubu ovo ono" i nastupom glazbenika Damira Avdića iz Bosne i Hrcegovine.

Organizatorica festivala Vrsaljko objavila je sinoć na svom Facebook profilu da je radi skupine branitelja koji prosvjeduju zbog Nosi se festivala otkazana predstava koja se trebala održati iza Gradske knjižnice u Benkovcu. U Policijskoj upravi zadarskoj Hini su ranije danas potvrdili da se još uvijek utvrđuju činjenice te da će javnost o svemu biti obaviještena tijekom dana.

Ministrica kulture u priopćenju je navela da u kontekstu jučerašnjeg događaja, a reagirajući isključivo na temelju medijskih objava, osuđuje prekidanje jedne kulturne manifestacije koja se odvija već nekoliko godina i koja je sufinancirana javnim sredstvima grada, županije, Ministarstva kulture i medija i drugih.

"Izražavam solidarnost s organizatorima, sudionicima i publikom s nadom da se ovakva situacija neće ponoviti ni u Benkovcu niti bilo gdje drugdje u Hrvatskoj", poručila je Obuljen Koržinek. Dodala je da je u demokratskom društvu, legitimno izražavati neslaganje s drugačijim stavovima ili svjetonazorima, legitimno je ulaziti u polemike, izražavati i javno protivljenje, no da je neprihvatljivo prijetiti ili ugrožavati sigurnost bilo kojeg sudionika bilo kojeg kulturnog ili drugog javnog događanja.