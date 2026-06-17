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Ministar Božinović o nesreći na moru kod Splita: 'Prekršili su propise uz sigurnost plovidbe'

Piše Luka Safundžić,
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Ministar Božinović o nesreći na moru kod Splita: 'Prekršili su propise uz sigurnost plovidbe'
Zagreb: Izjave Davora Božinovića i Tomislava Ćorića nakon sjednice Vlade | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Mislim da kapetan tada nije upravljao katamaranom, a prvi časnik je osoba koja može preuzeti upravljanje brodom, rekao je ministar Božinović

Davor Božinović, prvi čovjek Ministarstva unutarnjih poslova potvrdio je danas nakon sjednice Vlade da je u slučaju teške pomorske nesreće kod Splita uhićena jedna osoba. 

Dok je govorio o okolnostima  tragedije u kojoj su poginule četiri osobe, Božinović je kazao kako postoje indicije da tijekom plovidbe nisu poduzete sve potrebne mjere kako bi se izbjegao sudar.

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- Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara. U tom smislu došlo je do kršenja propisa vezanih uz sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt četiri osobe - rekao je Božinović. 

Također, na pitanje odnosi li se uhićenje na prvog časnika katamarana, ministar nije izravno potvrdio identitet osumnjičenog, no naveo je kako prema njegovim informacijama kapetan u trenutku nesreće nije upravljao plovilom.

- Mislim da kapetan tada nije upravljao katamaranom, a prvi časnik je osoba koja može preuzeti upravljanje brodom i zamijeniti kapetana - dodao je ministar. 
 

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