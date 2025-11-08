Ministar Božinović potvrdio: Policija će biti prisutna na svim događajima srpske manjine

Rekao je i da će policija na njima biti prisutna kako se ne bi ponavljali incidenti, poput onih u Splitu i Zagrebu. "Zamolili smo organizatore, negdje je to Prosvjeta, negdje SNV, negdje SDSS, da nam daju popis svih događanja koja planiraju u ovom razdoblju i temeljem toga smo se mi organizirali i policija će pokriti sva ta događanja'', rekao je ministar novinarima nakon otvaranja novog vatrogasnog doma u Buševcu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 13:41 Davor Božinović | Video: 24sata/pixsell

Na taj se način, dodao je ministar želi zaštiti javni red i sigurnost svih građana nakon što je grupa maskiranih muškaraca prošlog tjedna prekinula otvaranje manifestacije "Dani srpske kulture" u Splitu, dok se jučer navečer grupa muškaraca odjevenih u crno okupila ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu.

"Još sam u Splitu kazao da je tamo bilo javno okupljanje koje se nije moralo po zakonu prijaviti, dakle onaj skup koji je prekinut, a moja je sugestija da bi bilo poželjno da se i takvi skupovi prijavljuju. Da je policija u Splitu imala tu informaciju, sigurno je da bi barem jedna ophodnja tamo prošla", kazao je.

Govoreći o današnjem prosvjedu na splitskoj rivi, potpredsjednik Vlade pozitivnim ocjenjuje to što je sve prošlo bez incidenata ili policijske intervencije.

"A što se tiče poruka koje smo tamno čuli, ja mogu razumjeti da ljudima neke stvari nisu jasne i da imaju drugačiji percepciju i zato je potrebno razgovarati, a ne 'a priori' nekoga napadati. Ne moramo se u svemu slagati, ali moramo se naučiti slušati i argumentirati svoje stavove", istaknuo je.

Naglasio je da je Hrvatska demokratska država u kojoj svatko ima pravo izraziti svoje stavove, ali bez nasilja i prijetnji.

Kada je riječ o optužbama lijevih političkih stranaka za revitalizaciju ustaštva, odgovorio je da su one krenule nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu na kojem također nije bilo incidenata.

"Ako imate s jedne strane one koji cijelo vrijeme pozivaju na dijalog i civiliziranu raspravu, a s druge strane one koji kažu da je sve što se u ovoj zemlji događa revitalizacija ustaštva i da se treba nešto zabranjivati, onda moramo biti svjesni da to proizvodi kontraefekt. I onda će dolaziti do neželjenih situacija'', rekao je.

Božinović ističe da prijašnje vlade nisu bile toliko otvorene prema nacionalnom manjinama kao što je to ova vlada.

"Standard do kojeg je Hrvatska došla kada su u pitanju nacionalne manjine je teško usporediv s bilo kojom drugom državom", kazao je ministar unutarnjih poslova upitan jesu li nacionalne manjine ugrožene.