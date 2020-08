Božinović: Nismo u 'crvenom', a mjera rada do ponoći će ostati

Komentirao je i mjeru rada ugostiteljskih objekata koji svoja vrata zatvaraju u ponoći. S obzirom na situaciju, izgledno je kako će se mjera produljiti

<p>Naravno da Hrvatska nije nesigurna zemlja ni pod kojim aspektu praćenja sigurnosti, rekao je načelnik Stožera civilne zaštite <strong>Davor Božinović</strong> u RTL-ovu dnevniku. Naglasio je kako je činjenica da broj zaraženih raste, no kako je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja ima turizam u ovom razdoblju, a koji ide čak do 80 posto u odnosu na prošlu godinu. </p><p>- Povećano je kretanje ljudi. Kad su na odmoru ljudi se opuste, nije neočekivano da brojevi rastu - rekao je Božinović te dodao kako ocjena ne stoji te se mora odbaciti. </p><p>- Činjenica je da najveći broj slovenskih gostiju u županijama poput Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske koji imaju deset novooboljelih - objasnio je dodajući kako je politički pritisak na Sloveniji zbog čega i tenzije rastu. </p><p>- Nismo po slovenskim kriterijima ušli u crvenu zonu. Što se tiče mjera one su propisivane sukladno situaciji, već u svibnju je HZJZ imao cijeli niz preporuka za turizam i ugostiteljske objekte - rekao je Božinović. Priznao je kako postoji mogućnost da nas Njemačka stavi u crvenu zonu, no naglasio kako je poznato kakva je situacija u Hrvatskoj po županijama. </p><p>- Imamo ispod jedan posto turista koji su se ovdje inficirali, a s druge strane ljudi su najbolji svjedoci toga kakvo je stanje u Hrvatskoj - smatra ministar MUP-a. </p><p>Komentirao je i mjeru rada ugostiteljskih objekata koji svoja vrata zatvaraju u ponoći. S obzirom na situaciju, izgledno je kako će se mjera produljiti. </p><p>- Inspekcije rade, znam da je nekoliko klubova u međuvremenu zatvoreno. Prostorije se moraju dezinficirati, a zaposlenici testirati - rekao je. </p>