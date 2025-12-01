Obavijesti

News

Komentari 1
REAKCIJE

Ministar Božinović tvrdi: Policija osigurava javni red i mir bez obzira tko prosvjeduje

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ministar Božinović tvrdi: Policija osigurava javni red i mir bez obzira tko prosvjeduje
3
Zagreb: Održana 128. sjednica Vlade | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Božinović kaže i da se u vremenu glasnih podjela i stalnih političkih obračuna, umjerenost, tolerancija i smiren ton često pogrešno tumače kao slabost, a upravo su nam oni najpotrebniji

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u ponedjeljak da je policija riješila pokušaj ometanja prosvjednika na nedjeljnim prosvjedima u Zadru i Rijeci, "brzo i profesionalno, kao što čini svakoga dana, osiguravajući javni red i mir bez obzira na to tko prosvjeduje i protiv koga". "Štitimo sigurnost građana jednako pa i onda kada se prosvjeduje protiv institucija države i protiv same policije", napisao je Božinović u objavi na Facebooku navodeći da su nedjeljni prosvjedi pod nazivom "Ujedinjeni protiv fašizma" u Zagrebu i Puli prošli bez ometanja dok su prosvjednike u Zadru i Rijeci pokušale ometati skupine maloljetnika.

"Zahvaljujem policijskim službenicima što su i ovoga puta reagirali smireno i jednako prema svima, onako kako nalažu demokratska načela koja, čini se, mnogi spremno spominju, ali teško primjenjuju. Dapače, istovremeno prešućuju parole i insignije koje se pojavljuju na okupljanjima, iako dobro znamo da u Hrvatskoj nema nikakve 'revitalizacije ustaštva' kao što nema ni ikakve ozbiljne prijetnje restauracije Jugoslavije, projekta koji je povijest već ocijenila propalim", ustvrdio je Božinović.

Dodaje da ekstremni pojedinci s bilo koje strane postoje, ali su manjina. "Oni koji ih pokušavaju sakriti u vlastitim redovima samo dodatno pokazuju koliko im nedostaje iskrenosti i odgovornosti. Suvremena Hrvatska nastala je na vrijednostima Domovinskog rata: slobodi, pluralizmu, demokraciji i pravu na različito mišljenje. Upravo te vrijednosti obvezuju nas da se s činjenicama suočavamo otvoreno, a ne putem selektivnih narativa".

PROSVJEDI U VIŠE GRADOVA FOTO Marš protiv fašizma: U Rijeci policija spriječila sukob, u Zadru povorku napali bojom
FOTO Marš protiv fašizma: U Rijeci policija spriječila sukob, u Zadru povorku napali bojom

Božinović kaže i da se u vremenu glasnih podjela i stalnih političkih obračuna, umjerenost, tolerancija i smiren ton često pogrešno tumače kao slabost, a upravo su nam oni najpotrebniji.

Bilo bi dobro i zdravo za ovo društvo da se svi politički i društveni akteri počnu natjecati u smirivanju tenzija, u razumijevanju onih koji misle drugačije i u rješavanju problema, a ne u stvaranju novih sukoba. Hrvatska je demokratska, otvorena i stabilna država. U njoj ima mjesta za različita mišljenja, ali ne smije biti mjesta za nasilje pa ni za ono verbalno, poručio je Božinović.

Zaključio je i da se veliki broj ljudi u Hrvatskoj može okupiti oko pozitivnih vrijednosti, od domoljublja do borbe protiv nasilja, "ali propali totalitarni režimi, poruke i znakovlja će uvijek dobiti palac dolje većine u Hrvatskoj".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije
UŽAS U SPLITU Zaustavili su ga s drogom. Ugrizao je policajca pa progutao paketić. Preminuo je
PROŽVAKAO DROGU

UŽAS U SPLITU Zaustavili su ga s drogom. Ugrizao je policajca pa progutao paketić. Preminuo je

U policijskoj postaji muškarac je odbijao razgovor i davao nerazgovijetne odgovore, zbog čega su policajci posumnjali da nešto skriva u ustima. Na njihov zahtjev da to ispljune, odbio je i nastavio žvakati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025