Ministar Božinović tvrdi: Policija osigurava javni red i mir bez obzira tko prosvjeduje

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u ponedjeljak da je policija riješila pokušaj ometanja prosvjednika na nedjeljnim prosvjedima u Zadru i Rijeci, "brzo i profesionalno, kao što čini svakoga dana, osiguravajući javni red i mir bez obzira na to tko prosvjeduje i protiv koga". "Štitimo sigurnost građana jednako pa i onda kada se prosvjeduje protiv institucija države i protiv same policije", napisao je Božinović u objavi na Facebooku navodeći da su nedjeljni prosvjedi pod nazivom "Ujedinjeni protiv fašizma" u Zagrebu i Puli prošli bez ometanja dok su prosvjednike u Zadru i Rijeci pokušale ometati skupine maloljetnika.

"Zahvaljujem policijskim službenicima što su i ovoga puta reagirali smireno i jednako prema svima, onako kako nalažu demokratska načela koja, čini se, mnogi spremno spominju, ali teško primjenjuju. Dapače, istovremeno prešućuju parole i insignije koje se pojavljuju na okupljanjima, iako dobro znamo da u Hrvatskoj nema nikakve 'revitalizacije ustaštva' kao što nema ni ikakve ozbiljne prijetnje restauracije Jugoslavije, projekta koji je povijest već ocijenila propalim", ustvrdio je Božinović.

Dodaje da ekstremni pojedinci s bilo koje strane postoje, ali su manjina. "Oni koji ih pokušavaju sakriti u vlastitim redovima samo dodatno pokazuju koliko im nedostaje iskrenosti i odgovornosti. Suvremena Hrvatska nastala je na vrijednostima Domovinskog rata: slobodi, pluralizmu, demokraciji i pravu na različito mišljenje. Upravo te vrijednosti obvezuju nas da se s činjenicama suočavamo otvoreno, a ne putem selektivnih narativa".

Božinović kaže i da se u vremenu glasnih podjela i stalnih političkih obračuna, umjerenost, tolerancija i smiren ton često pogrešno tumače kao slabost, a upravo su nam oni najpotrebniji.

Bilo bi dobro i zdravo za ovo društvo da se svi politički i društveni akteri počnu natjecati u smirivanju tenzija, u razumijevanju onih koji misle drugačije i u rješavanju problema, a ne u stvaranju novih sukoba. Hrvatska je demokratska, otvorena i stabilna država. U njoj ima mjesta za različita mišljenja, ali ne smije biti mjesta za nasilje pa ni za ono verbalno, poručio je Božinović.

Zaključio je i da se veliki broj ljudi u Hrvatskoj može okupiti oko pozitivnih vrijednosti, od domoljublja do borbe protiv nasilja, "ali propali totalitarni režimi, poruke i znakovlja će uvijek dobiti palac dolje većine u Hrvatskoj".