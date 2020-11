Ministar Ćorić: 'Ne mislim da štetim radu Vlade. Da mislim tako, ne bih danas bio ovdje'

SDP prikuplja potpise u Saboru za pokretanje opoziva ministra gospodarstva Tomislava Ćorića. Zbog uključenosti u niz afera smatraju da mu u Vladi više nije mjesto i da više ne može obnašati dužnost ministra

<p>Ova igra, koju igra opozicija već nekoliko godina, sada u nešto promijenjenom sastavu, nešto je što smo kao Vlada navikli. U nekoliko navrata smo imali pokušaj obaranja Vlade, čitavog niza ministara. Ja osobno već četiri godine dajem sve od sebe da resori kojima upravljam odrade najbolji mogući posao i učinci mog rada su vidljivi na svakom koraku, od zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, energetike, poručuje ministar gospodarstva <strong>Tomislav Ćorić</strong> oporbi koja pokreće njegov opoziv u Saboru. </p><p>Ne smatra da je uteg Vladi i da joj šteti. </p><p>- Ukoliko predsjednik Vlade u bilo kojem trenutku osjeti da ja štetim na bilo koji način radu Vlade, odnosno otežavam taj rad, siguran sam da će djelovati i da će mi to dati do znanja. Ja ne mislim da štetim. Da mislim da štetim, ne bih bio danas ovdje - poručio je. </p><p>A inicijativu za njegovim opozivom pokreće SDP. </p><p>- Ministar Ćorić teško je narušio svoju vjerodostojnost i više nije primjereno da obnaša dužnost ministra zbog njegove uključenosti u niz koruptivnih afera - poručila je jučer SDP-ova <strong>Mirela Ahmetović </strong>nabrojavši krimene Tomislava Ćorić zbog kojih smatraju da mu više nije mjesto u Vladi. </p><p>- Tu je afera vjetroelektrane, gdje je izostankom volje ministra da se za taj projekt izradi studija utjecaja na okoliš omogućen razvoj projekta, koji je opterećen teškim višemilijunskim pogodovanjima. On je i i taj koji je sjedio u Slovenskoj ulici u Klubu i privatno se družio s danas glavnim osumnjičenikom afere Janaf, a neposredno uz to je bio zadužen za imenovanje tog istog osumnjičenika na mjesto predsjednika Uprave te iste tvrtke. On je u javnosti poznat i kao glavni promotor mađarske energetske politike pa je tako kroz hrvatsku tvrtku INA-u omogućio i predaju hrvatskih energetskih resursa u Mađarsku kako bi se omogućio rad mađarskih rafinerija, dok su se istodobno dijelili otkazi u hrvatskim. Tu je i projekt LNG terminal u Omišlju, za koju je također kao ministar energetike bio zadužen, a postoje osnovane sumnje da su angažirane tvrtke koje su pod vrlo opsežnim radnjama u nekim drugim zemljama zbog korupcije. Za tu ćemo korupcijsku aferu morati pričekati, ali vjerujte da ćemo ju dočekati - istaknula je.</p>