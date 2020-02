Ministar Ćorić ne vidi problem u činjenici da je Jelenić mason

- Bilo čija pripadnost bilo kojem udruženju u Republici Hrvatskoj, ukoliko to udruženje djeluje u skladu sa zakonom, meni osobno, u ovom konkretnom slučaju, nije nešto što je predmet propitivanja - rekao je ministar Tomislav Ćorić.

Na pitanje kako javnost može vjerovati u neovisnost odvjetništva ako je glavni čovjek u tajnom društvu koje ima svoja pravila i gdje se članovi međusobno štite i pomažu, uzvratio je novinaru da je vrlo sugestivan.

- Ja o tome ne znam ništa. Nisam član takvog ili bilo kojeg društva u Hrvatskoj, osim šahovskog kluba, čime se ponosim. Imajući to na umu, ne mogu govoriti niti o uvjetima niti o funkcioniranju jedne takve organizacije. Ukoliko je ona prijavljenja i njezina aktivnost nije ilegalna, ne vidim razlog zašto bi to bio problem. Ukoliko neki druge vide, onda je dobro da to propituju - ocijenio je Ćorić.

Ono što vidi, kaže, je da je Jelenić vrlo otvoreno nastupio i jasno uputio poruke po tom pitanju.

- Meni se to što je izrekao barem u kontekstu njegovog funkcioniranja čini vrlo prihvatljivim i konačno simpatično - istaknuo je.

Na konstataciju da je percepcija nepotizma usko vezana uz masonska društva, uzvratio je da je percepcija nepotizma usko vezana uz bilo koji fenomen udruživanja u svijetu, poput bratstva i političkih stranaka.

-Osobno neću činiti razliku između bilo kojeg predstavnika koji dođe u moje Ministarstvo, nevezano o tome je li pripadnik neke takve organizacije ili udruženja ili nije. Ne mislim da je pozicija Jelenića kompromitirana time što je nekad bio član bilo kojeg društva - ocijeno je.

Ustvrdio je i da svatko ima pravo na svoj izbor kako i na koji način funkcionira. Upitan zašto on sam nije mason, rekao je da nije sklon takvom obliku udruživanja.

- Mene nitko dosad nije zvao, da me i zvao, ja bih se zahvalio jer jednostavno nisam taj tip - naglasio je.