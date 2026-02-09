Ministar Damir Habijan: Uspostavljena je baza za više od 60 posto katastarskih čestica

U okviru projekta "Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra" do sada je uspostavljena Baza zemljišnih podataka (BZP) za više od 60 posto katastarskih čestica u Hrvatskoj, izjavio je u ponedjeljak ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

"Time se postiže uređenija zemljišna knjiga, jača pravna sigurnost te se stvaraju povoljniji uvjeti za ulaganja, gospodarski i socijalni razvoj", dodao je Habijan na završnoj konferenciji ovog projekta vrijednog gotovo tri milijuna eura, priopćilo je ministarstvo.

Projekt se provodi od rujna 2021. godine, a ugovor za nadogradnju informacijskog sustava sklopljen je s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla.

Uspostava BZP-a omogućuje učinkovitiji pravni promet nekretninama, bolju kontrolu izvršenja javnih obveza, potpuniji uvid u državnu imovinu te lakši pristup sredstvima fondova Europske unije. Istodobno, projekt pridonosi transparentnosti i jačanju antikorupcijskih politika kroz preciznije praćenje i provjeru imovine.

"Jedan od važnih preduvjeta za uspjeh ovog projekta bila je suradnja svih tijela, koja su djelovala kao jedan tim te na taj način omogućila realizaciju ovog složenog i važnog projekta” izjavio je predsjednik Uprave Ericsson Nikola Tesla Siniša Krajnović.

Posebno je istaknuto da su u okviru projekta, na temelju postojećih katastarskih operata, osnovane ili dopunjene zemljišne knjige za katastarske općine u kojima one ranije nisu postojale ili su bile djelomično ili u cijelosti uništene.

Kao primjer dobre prakse naveden je Općinski sud u Gospiću, gdje je za 59 katastarskih općina uspostavljen BZP, čime su građanima prvi put omogućeni potpuni i elektronički dostupni zemljišnoknjižni podaci.

Projektom je dodatno nadograđen Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), čime su stvoreni tehnički preduvjeti za daljnju uspostavu BZP-a s krajnjim ciljem obuhvata svih katastarskih čestica.

Sudionicima je predstavljen i Virtualni asistent na portalu OSS Uređena zemlja, koji je u produkciji od studenoga 2024. Asistent građanima omogućuje dobivanje informacija o statusu predmeta, uvid u podatke o nekretninama, izradu službenih isprava te jednostavnije korištenje digitalnih usluga zemljišnoknjižnog i katastarskog sustava.