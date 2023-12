Ministar Davor Filipović želi Hrvatsku kao još poželjniju investicijsku destinaciju

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović poručio je u četvrtak kako je zajednički cilj zelena Hrvatska te inovativno, održivo i konkurentno gospodarstvo i poduzetništvo, a Hrvatsku želi vidjeti kao još poželjniju investicijsku destinaciju.

"Investicije su ključne za naš uspjeh jer potiču daljnji razvoj gospodarstva, otvaraju nova radna mjesta i otvaraju nove mogućnosti. Također, želim istaknuti da nema nikakvog napretka bez naše suradnje. Proteklih smo se godina u to imali prilike uvjeriti puno putai. Naime, od pandemije korona virusa do brutalne ruske agresije na Ukrajinu, koja je za posljedicu imala veliku energetsku krizu i za sobom vukla inflaciju, pa i nesretni potresi koji su nam se dogodili, sve su to situacije u kojima moramo biti jedni uz druge kako bi prebrodili izazove koji su pred nama", rekao je Filipović u Mariji Bistrici na otvorenju dvodnevnog 24. nacionalnog savjetovanja o gospodarstvu i poduzetništvu.

Istaknuo je također kako je Vlada našla rješenja i odgovore na sve krize i probleme, a mjere koje je donijela Vlada utjecale su na pozitivne rezultate u gospodarstvu.

"U ovom trenutku BDP u Hrvatskoj raste po najvišoj stopi u cijeloj Europskoj uniji i to je najbolji pokazatelj da se odluke koje smo donosili kao Vlada prije nekoliko godina, ali i odluke koje smo donosili proteklih mjeseci, reflektiraju u rastu našeg gospodarstva i to je ono što ćemo činiti i u budućnosti", rekao je ministar.

Osvrćući se na aktualnu situaciju u okruženju i našim najvažnijim vanjskotrgovinskim partnerima, naveo je kako Njemačka, Austrija i Italija stagniraju ili su u recesiji.

"Naravno nismo mi izolirani od toga. Ali kada pogledate strukturu rasta našeg bruto domaćeg proizvoda, onda možete vidjeti da je najveći doprinos u tom rastu imala osobna potrošnja te, ono što mene posebno kao ministra gospodarstva veseli - rast investicija", naglasio je Filipović.

'Želimo poticati ulaganja u održive i tehnološki napredne projekte'

Izdvojio je još nekoliko statističkih podataka - u posljednje tri godine broj aktivnih poduzeća povećan je za više od 3,5 tisuće, broj obrtnika i slobodnih zanimanja u tom he razdoblju povećan za gotovo 15 posto, a trenutno je oko 215 tisuća radnika zaposleno u obrtništvu.

"Namjera je da kroz Zakon o poticanju ulaganja potaknemo ulaganja u održive i tehnološki napredne projekte koje imaju dodanu vrijednost za cijelo društvo", zaključio je Filipović.

Saborski zastupnik iz Krapinsko-zagorske županije i predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek naglasio je kako je Hrvatska iz svih kriza u posljednjih nekoliko godina izašla stabilna.

"Izašli smo s dobrim performansama te izvrsnim brojkama koje danas imamo u kontekstu naših makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja, rasta izvoza. To je dobar zalog i dobra perspektiva za budućnost", rekao je Tušek.

Inače, dvodnevno Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu tradicionalno okuplja predstavnika tijela državne i javne uprave, predstavnika lokalne uprave i samouprave te poduzetnika i gospodarstvenika. Teme ovogodišnjeg savjetovanja vezane su uz tranziciju prema digitalnom i zelenom gospodarstvu, inovativno, održivo i konkurentno gospodarstvo i poduzetništvo te pozicioniranje Republike Hrvatske kao poželjne investicijske destinacije.