Ministar Fuchs je dobro, iz samoizolacije dijeli nagrade nastavnicima i učiteljima

<p>Ministar znanosti i obrazovanja <strong>Radovan Fuchs </strong>je dobro, testiran je, te iz samoizolacije danas vodi dodjelu nagrada najboljim odgojno-obrazovnim djelatnicima, javljaju nam iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.</p><p>A kako je kazao za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a560665/Fuchs-Bez-obzira-sto-sam-ja-u-samoizolaciji-skolstvo-funkcionira-dobro.html">N1</a>, školstvo se dobro snašlo u vođenju sustava tijekom epidemije.</p><p>- Mislim da zasad, bez obzira što sam ja u samoizolaciji, sustav funkcionira dobro.<strong> Nemamo velike upade</strong> infekcija u samim školama. Imamo jednu ravnu liniju broja učenika koji su pozitivni i blagi pad učenika koji završavaju u izolacijama, što je, barem što se tiče nas u ministarstvu, donekle očekivanoZadnjih par dana je pao broj učenika u stalnoj izolaciji, mislim da je 500 ili 600 učenika manje... Nemamo nikakvih oscilacija u broju zaraženih učenika i nastavnika, to pokazuje da su mjere očito učinkovite - kazao je Radovan Fuchs.</p><p>Ministar je svima u obrazovnom sustavu čestitao i <strong>Svjetski dan učitelja</strong>, ističući kako bez njih ne bi bilo napretka u nijednoj zemlji svijeta, tako niti u Hrvatskoj.</p><p><a href="https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/Nagradeni-oio/Najuspjesniji%20odgojno-obrazovni%20radnici%20skolske%20godine%202019.%20-%202020.%20-%20Zagreb%205.%2010.%202020..pdf">OVDJE POGLEDAJTE POPIS SVIH NAGRAĐENIH ODGOJNO_OBRAZOVNIH DJELATNIKA</a></p><p>- Potrebne su promjene u sustavu obrazovanja koje bi trebale dovesti do racionalizacije poslovanja, ali da dovedu i do povećanja primanja učitelja - zaključio je Fuchs, koji je u svojoj čestitci nastavnicima poručio kako je 2020. pred nastavnike i učitelje stavila nove izazove i očekivanja.</p><p>Čestitku prenosimo u cijelosti:</p><p><em>"Poštovane i drage odgojiteljice i odgojitelji, učiteljice i učitelji, nastavnice i nastavnici, ravnateljice i ravnatelji, stručne suradnice i suradnici, profesorice i profesori, i u ovim iznimnim vremenima, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas i čestitati vam Svjetski dan učitelja! Izazovi koji se stavljaju pred odgojno-obrazovne radnike svaki danom su sve veći i od vas se traži sve više vještina, kompetencija i zalaganja. 2020. je godina, složit ćete se, nepredvidljiva, zahtjevna, bez presedana i jedna velika lekcija za sve nas. Prije svega potres koji je pogodio grad Zagreb, a potom i pandemija koronavirusa koja je zahvatila cijeli svijet, pred škole i učitelje stavili su nove zahtjeve i odgovornosti. Danas nagrađene učiteljice i učitelji upravo pokazuju, ulažući u osobni i profesionalni rast i razvoj, kako su spremni odgovoriti na teške i neočekivane zadaće.</em></p><p><em>Vodeći se sigurnošću i brigom, stotine virtualnih učionica premašile su fizičke barijere škola i djeci i učenicima pružile novo, sigurno i uvažavajuće okruženje poštovanja, komunikacije i netradicionalnog odgoja i poučavanja. Stoga je ovo prigoda da istaknemo kako je rad učitelja i nastavnika jedan od najvažnijih za razvoj pojedinca i društva. Obrazovanje, kao ključ razvoja, čini školu izvorom promjene i napretksa. Učitelji su ti koji nas čine čovjekom i, kao što je Marija Jambrišak govorila, oni koji većom naobrazbom narodu pribavljaju sretniju budućnost. Upravo iz tog razloga, uz želju da sustavno i kvalitativno unaprjeđivanje odgojno-obrazovnoga rada ostanu našim temeljnim ciljem, nastavit ćemo s radom na podizanju životnog standarda i društvenog ugleda te statusnog položaja učiteljske profesije, kao i poboljšanja uvjeta u kojima učitelji i nastavnici rade. Obrazovanje, motivacija i status učitelja temelj su kvalitete sustava. Jedna od aktivnosti kojom to potičemo je i nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika koji su kao svoj životni poziv odabrali jedan od najizazovnijih poziva na svijetu. Bez kompetentna učitelja, sva nastojanja za praćenjem potreba, interesa i mogućnosti djece, učenika, ali i zajednice i društva ostaju izvan realnoga svijeta.</em></p><p><em>Učitelj je nositelj promjena i reformi u obrazovanju, stoga je profesionalne kompetencije učitelja potrebno kontinuirano unaprjeđivati i razvijati sukladno njegovim višeznačnim ulogama. Ovim putem želim istaknuti i kako trebamo biti ponosni na hrvatsko pedagoško nasljeđe i spoznaje znanosti. Predstoji nam mnogo rada i energije oko daljnjeg unaprjeđenja reformskih procesa definiranjem strukture nacionalnih kurikuluma s planiranim optimalnim i maksimalnim opterećenjem učenika za postizanje očekivanih odgojno-obrazovnih postignuća, osiguravanja veće dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, uvođenja cjelodnevne nastave za učenike osnovnih škola, razvoja cjelovitoga sustava osiguranja kvalitete obrazovanja na razini osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Ministarstvo vam ostaje suputnik, podrška i partner na tom putu.</em></p><p><em>Važan prioritet obrazovne politike u narednom razdoblju će svakako biti i privlačenje i zadržavanje kvalitetnih te poticanje i nagrađivanje inovativnih, kreativnih i poduzetnih pothvata odgojno-obrazovnih djelatnika. Kao što vidite, mnogo je izazova iza nas, ali i pred nama, koje samo sinergijom i zajedništvom možemo svladati. Svima vama koji ste odabrali ovaj poziv - odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i profesorima - želim još jednom zahvalitišto iz generacije u generaciju neiscrpno, hrabro, srčano i predano težite oplemenjivanju mladih umova željnih znanja i iskustva te što naš odgojno-obrazovni sustav činite prepoznatljivim, sigurnim i snažnim. Sretan vam Dan učitelja!"</em></p>