U školi u Vrgorcu djeci zabranili mobitele, šminku, gazirana pića: 'Zabrana je pun pogodak!'

Učenici viših razreda Osnovne škole Vrgorac od sada prije početka nastave moraju odložiti svoje mobitele i pametne satove u školske ormariće, piše Danas.hr. Tijekom nastave, ali i za vrijeme odmora, njihova upotreba nije dopuštena.

- Definitivno se vidjela promjena danas na odmoru. Više smo razgovarali, bilo nam je zabavnije, a i na satu smo se više posvetili nastavi bez stalnog gledanja u mobitel ili sat - ispričala je Eni Dropulić, učenica sedmog razreda.

Učenici nižih razreda svoje uređaje mogu držati ugašene u torbama, dok ista pravila vrijede za svih 425 učenika. Iznimka su samo djeca s kroničnim bolestima koja mobitel smiju koristiti po potrebi.

- Čim dođu u školu, mnogi odmah uzmu mobitel i igraju igrice, pa su kasnije na satu rastreseni i nastavnici ih moraju opominjati - primijetio je Karlo Dodig, učenik osmog razreda.

Novim pravilnikom zabranjena je i šminka te nošenje umjetnih noktiju.

- Onima koji se šminkaju to malo smeta jer žele prekriti prištiće. Nokti su nekima važni zbog izgleda, ali nije svima problem - kaže Eni.

Još prošle godine uvedena je zabrana energetskih pića, a od ove školske godine u školu se ne smiju donositi ni gazirani sokovi, i to prvenstveno iz zdravstvenih razloga.

- Uvijek se nađe netko tko se protivi nekoj odluci. Jedan me roditelj pitao zašto njegovo dijete ne smije piti gazirani sok u školi. Rekao sam mu: ‘Gospodine, imate vremena popodne za trovati svoje dijete.’ Mi vjerujemo da radimo u dobroj vjeri i od toga nećemo odustati - izjavio je ravnatelj Krešimir Kuran.

Nakon rasprave, nova pravila jednoglasno su prihvaćena na Vijeću roditelja i učenika. Onima, koji prekrše zabranu korištenja mobitela tijekom nastave, će uređaji biti privremeno oduzeti.

- Ovo nije represivna, nego preventivna mjera. Želimo poticati zdrave obrasce ponašanja kod djece i stvarati pozitivno školsko okruženje - poručila je Matea Mihaljević, predstavnica roditelja u Vijeću škole.

- Djeca previše vremena provode gledajući u ekrane. Podržavam i zabranu gaziranih pića - rekla je Milena Radić, majka jedne učenice.

Ravnatelj Kuran ističe kako su se promjene već osjetile te da vidi da djeca više komuniciraju.

-Prije bi sjedila na tribinama i cijeli odmor provela na mobitelu. Sada razgovaraju i druže se. Ova mjera je pun pogodak - kazao je.