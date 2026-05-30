Ministar Habijan ne boji se za 'Pavlekov život': 'To što priča je samo njegov pravni manevar'

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: Igor Soban, Slavko Midzor/PIXSELL

Ministar pravosuđa Damir Habijan potvrdio je za RTL Danas kako je Hrvatska dobila službenu potvrdu da je dokumentacija stigla u Kazahstan te da ekstradicijski postupak napreduje prema predviđenoj proceduri

Nakon što su odvjetnici Vedrana Pavleka izjavili da njihov klijent strahuje za vlastitu sigurnost u Hrvatskoj, stigao je važan pomak u postupku njegova izručenja. Hrvatsko Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da je kazahstansko državno odvjetništvo službeno zaprimilo zahtjev za Pavlekovo izručenje.

Ministar pravosuđa Damir Habijan potvrdio je za RTL Danas kako je Hrvatska dobila službenu potvrdu da je dokumentacija stigla u Kazahstan te da ekstradicijski postupak napreduje prema predviđenoj proceduri.

On je odbacio tvrdnje o ugroženosti Pavleka, nazvavši ih pravnim manevrom, dok je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman poručio kako bi se Pavlek trebao vratiti u Hrvatsku i pred domaćim pravosuđem odgovoriti na optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Podsjetimo, Pavlek se nalazi na međunarodnoj tjeralici nakon što je krajem siječnja na granici uhićen bivši glasnogovornik Hrvatskog skijaškog saveza Nenad Eror sa 100 tisuća eura gotovine. Istražitelji sumnjaju da je novac prevozio prema Pavlekovu nalogu. Pavlek je pritom označen kao glavni osumnjičenik u istrazi o navodnom izvlačenju čak 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza.

Istodobno, Pavlekovi odvjetnici u Kazahstanu najavljuju kako će se protiviti svakom pokušaju njegova izručenja Hrvatskoj. U slučaju produljenja istražnog zatvora, planiraju zatražiti određivanje blažih mjera, a ističu da njihov klijent ni pod kojim uvjetima ne pristaje na dobrovoljni povratak.

- Prema riječima našeg klijenta, on strahuje za svoj život i smatra da mu u Hrvatskoj prijeti ozbiljna opasnost zbog informacija koje posjeduje. U postojećim okolnostima ne vjeruje da bi imao pravično suđenje - izjavio je jučer njegov odvjetnik Bakhytzhan Zhanarbayev.

O žalbi na izručenje uskoro bi trebao odlučivati viši sud u Almatyju. U međuvremenu, glasnogovornik kazahstanskog Ministarstva vanjskih poslova Erlan Zhetybayev izjavio je da njihovo ministarstvo nije zaprimilo nikakav zahtjev niti kontakt od hrvatskog veleposlanstva vezano uz predmet.

