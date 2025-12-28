Obavijesti

Ministar Habijan pohvalio se isklesanim tijelom. Pogledajte prizore s natjecanja u Poljskoj

Piše 24sata,
Ministar Habijan pohvalio se isklesanim tijelom. Pogledajte prizore s natjecanja u Poljskoj
Foto: Damir Habijan/Instagram

Objavio je niz fotografija s prijateljem, sportašem Simonom Buntakom, dok su se natjecali u Poznanu u Hyroxu, globalno natjecanje u fitnessu u zatvorenom prostoru koje kombinira 8 kilometara trčanja s 8 funkcionalnih stanica za vježbanje

Ministar pravosuđa Damir Habijan objavio je prizore s fitness natjecanja Hyrox u Poznanu. Pratitelje je oduševio fotkama bez majice, na kojima je pokazao svoje mišiće, ali i tetovaže kojima je ukrasio isklesano tijelo. 

Foto: Damir Habijan/Instagram

Objavio je niz fotografija s prijateljem, sportašem Simonom Buntakom, dok su se natjecali u Poznanu u Hyroxu, globalno natjecanje u fitnessu u zatvorenom prostoru koje kombinira 8 kilometara trčanja s 8 funkcionalnih stanica za vježbanje, izmjenjujući trčanje od 1 kilometra i funkcionalnu vježbu, primjerice guranje saonica, ponovljeno osam puta, a prilagođeno je i sportašima i amaterima, kako je opisano na njihovim službenim stranicama.

Foto: Damir Habijan/Instagram

Podsjećamo, Habijan je za 24sata u srpnju prošle godine govorio o svojim tetovažama, to jest njihovom značenju. Desnu ruku krase motivi vezani za Rimsko Carstvo koje su nastajale u razdoblju od dvije i pol godine.

NIJE IMENOVAO Habijan: Uhićenika u Crnoj Gori tereti se za ratni zločin na području Grubišnog Polja
Habijan: Uhićenika u Crnoj Gori tereti se za ratni zločin na području Grubišnog Polja

Faun, rimski bog zaštitnika prirode, Jupitera kao vrhovni rimski bog, Panteon kao primjer savršenstva rimske arhitekture, njemu najdraži rimski car Marko Aurelije, Koloseum i prikaz gladijatora.

- Slobodno vrijeme volim provoditi u prirodi i zato je Faust tu. Od malena sam volio povijest, posebno rimsku. Ta ljubav je ostala do danas. Obožavam njihovu arhitekturu, njihov ustroj, disciplinu, književnost - kazao je tada Habijan. 

Foto: Damir Habijan/Instagram

- Svi instituti koje danas imamo u samom pravu proistječu iz tog doba. To je jedna kultura koja je ostavila neizbrisiv trag u našoj civilizaciji, bez obzira na to što kažu da su mnogo uzeli iz Grčke. To je razlog zašto je cijela tetovaža posvećena Rimskom Carstvu - kazao je Habijan ranije za 24sata. 

