Ministar Habijan pohvalio se isklesanim tijelom. Pogledajte prizore s natjecanja u Poljskoj

Ministar pravosuđa Damir Habijan objavio je prizore s fitness natjecanja Hyrox u Poznanu. Pratitelje je oduševio fotkama bez majice, na kojima je pokazao svoje mišiće, ali i tetovaže kojima je ukrasio isklesano tijelo.

Foto: Damir Habijan/Instagram

Objavio je niz fotografija s prijateljem, sportašem Simonom Buntakom, dok su se natjecali u Poznanu u Hyroxu, globalno natjecanje u fitnessu u zatvorenom prostoru koje kombinira 8 kilometara trčanja s 8 funkcionalnih stanica za vježbanje, izmjenjujući trčanje od 1 kilometra i funkcionalnu vježbu, primjerice guranje saonica, ponovljeno osam puta, a prilagođeno je i sportašima i amaterima, kako je opisano na njihovim službenim stranicama.

Foto: Damir Habijan/Instagram

Podsjećamo, Habijan je za 24sata u srpnju prošle godine govorio o svojim tetovažama, to jest njihovom značenju. Desnu ruku krase motivi vezani za Rimsko Carstvo koje su nastajale u razdoblju od dvije i pol godine.

Faun, rimski bog zaštitnika prirode, Jupitera kao vrhovni rimski bog, Panteon kao primjer savršenstva rimske arhitekture, njemu najdraži rimski car Marko Aurelije, Koloseum i prikaz gladijatora.

- Slobodno vrijeme volim provoditi u prirodi i zato je Faust tu. Od malena sam volio povijest, posebno rimsku. Ta ljubav je ostala do danas. Obožavam njihovu arhitekturu, njihov ustroj, disciplinu, književnost - kazao je tada Habijan.

Foto: Damir Habijan/Instagram

- Svi instituti koje danas imamo u samom pravu proistječu iz tog doba. To je jedna kultura koja je ostavila neizbrisiv trag u našoj civilizaciji, bez obzira na to što kažu da su mnogo uzeli iz Grčke. To je razlog zašto je cijela tetovaža posvećena Rimskom Carstvu - kazao je Habijan ranije za 24sata.