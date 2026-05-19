Ministar Medved najavio izmjene Zakona o nestalima

Ministar Tomo Medved najavio je danas izmjene Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, koji je donesen 2019. godine. Naime, danas su identificirane nove tri žrtve Domovinskog rata, riječ je o dvojici mladića i 68-godišnjoj ženi. Konkretno hrvatski branitelj Zlatko Bataković, dragovoljac Domovinskog rata i pripadnik 3. gardijske brigade, sudionik obrane Vukovara. Zarobljen je prilikom okupacije Vukovara 18. studenoga 1991. na Ristićevom salašu s drugim braniteljima na tom položaju. Ubijen je u dobi od 26 godina.

Drugi branitelj je Darko Bilušić, dragovoljac Domovinskog rata i pripadnik 204. brigade HV-a, sudionik obrane Vukovara, zarobljen je također 18. studenoga 1991.u prostoru VUPIK-a, gdje se nalazio kao ranjenik, a prilikom zarobljavanja s roditeljima i drugim osobama odveden u hangare na Velepromet, odakle mu se gubi trag. Ubijen je u dobi od 21 godine. Tijela obojice pronađeni su u masovnoj grobnici na Petrovačkoj doli kod Vukovara.

Danas je identificirana i Zorka Jeger, koja je kao civil poginula 1. listopada 1991. prilikom pada granate na njenu kuću u Vukovaru, u dobi od 68 godina. Njeni posmrtni ostaci ekshumirani su neposredno nakon mirne reintegracije na vukovarskom stadionu Sloga. Za nju nije bio pokrenut postupak traženja, a identificirana je u postupku revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka. Posebno emotivan trenutak bio je kada je ministar Medved obitelji predan i par naušnica pronađen uz njezine ostatke.

- Iz navedenih podataka vidljiva su i dva ključna smjera našeg djelovanja u procesu traganja za osobama nestalim u Domovinskom ratu, a to su terenska istraživanja i revizija neidentificiranih posmrtnih ostataka - rekao je Medved.

Zagreb: Završna identifikacija posmrtnih ostataka triju žrtava iz Domovinskog rata | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Dodao je da se terenska istraživanja provode kontinuirano na svim lokacijama za koje imamo saznanja o mogućem postojanju grobnica, a posebno se izdvaja Petrovačka dola, najzahtjevnija i najduže istraživana lokacija prikrivene grobnice iz Domovinskog rata. Zaključno s današnjom identifikacijom, od posmrtnih ostataka ekshumiranih iz masovne grobnice Petrovačka dola identificirano je ukupno 38 osoba, 22 hrvatska branitelja i 16 civilnih žrtava, u rasponu dobi od 21 do 68 godina.

- Pronalazak osoba nestalih u Domovinskom ratu trajan je prioritet Ministarstva hrvatskih branitelja i Vlade RH, naša obveza prema njima i njihovim obiteljima, koji su nam najsnažniji poticaj. Zato nastavljamo ulagati u ljudske i materijalne kapacitete, moderniziramo opremu i unaprjeđujemo metodologiju, kako bi ubrzali proces identifikacije - poručio je ministar.

Nakon današnje identifikacije, Republika Hrvatska traga za još 1725 hrvatskih državljana nestalih u Domovinskom ratu, od kojih na području Vukovarsko-srijemske županije 446, a na području Vukovara 320 osoba. Medved je ujedno najavio izmjene i dopune Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu.

- S obzirom na još uvijek velik broj nestalih osoba, obitelji koje ne žele iz emotivnih razloga proglasiti svoje nestale bližnje umrlima suočavaju se s problemima u ostavinskim postupcima. Na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga koje okupljaju obitelji nestalih, krenuli smo u rješavanje i tog pitanja kako bi se riješilo nasljeđivanje imovine nestalih osoba, a da ih se pri tome ne treba proglasiti umrlima - pojasnio je Medved.