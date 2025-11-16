Ministar Medved u Slunju: 'Sve dajemo da pronađemo nestale. Riješili smo 323 sudbine'

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je u nedjelju u Slunju kako vjeruje da će veliki broj ljudi biti u Koloni sjećanja u Vukovaru i Škabrnji, 18. studenoga, i pokloniti se žrtvama velikosrpske agresije 1991, te je izrazio uvjerenje da će i ovogodišnje kolone sjećanja proći dostojanstveno.

"Vjerujem da će i ovogodišnja Kolona sjećanja i u Vukovaru i u Škabrnji proći dostojanstveno. Vjerujem da će biti veliki broj ljudi koji će doći pokloniti se žrtvama, a mi ćemo, kao što smo to činili i ranijih godina, s Gradom Vukovarom, s općinom Škabrnja, pružiti sve oblike potpore u skladu s njihovim traženjima", rekao je Medved nakon obilježavanja 34. godišnjice progonstva Slunjana.

Na novinarska pitanja o 'sigurnosnom aspektu' obilježavanja, a vezano za događanja u posljednje vrijeme, potpredsjednik Vlade i ministar Medved je naglasio kako sve sastavnice sustava Domovinske sigurnosti daju doprinos da Kolona sjećanja prođe dostojanstveno i u miru.

"Za sada nemamo saznanja o mogućim problemima. Bit ćemo kao i uvijek, spremni. Ipak se tu radi o velikom broju ljudi na jednom mjestu. Organizacijski smo već kroz radne sastanke poduzeli sve", poručio je.

Govoreći o traganju za nestalima u Domovinskom ratu, Medved je rekao da je u proteklih devet godina ove Vlade RH uložen veliki napor u proces pronalaska nestalih osoba, a do sada su riješene 323 sudbine.

"Napor koji činimo je zaista velik. Čitav spektar novina koje smo uveli u proces, u konačnici imamo rezultat pronalaska. Nastavljamo s tim procesom, poglavito za područje Vukovara, ali i za sav prostor gdje još uvijek tražimo nestale", istaknuo je ministar Medved.

Naglasio je kako je najviše rezultata postignuto u istočnoj Slavoniji, ali, dodao je, radi se i na Banovini, zapadnoj Slavoniji te Osječko-baranjskoj županiji gdje je prije nekoliko dana pronađen jedan posmrtni ostatak.

Naveo je kako je najzahtjevnija lokacija masovne grobnice na Petrovačkoj doli, gdje već više od tri godine intenzivno rade te su uklonili brdo azbesta, a uklonit će i cijeli otpad na toj lokaciji da bi pronašli nestale osobe.

"Ono što je važno, nakon pronalazaka upravo taj institucionalni pristup i dobra organizacija jamče i brzu identifikaciju, da obitelji saznaju o kome se radi", istaknuo je Medved.

Prije 13 godina na Haaškom sudu oslobođeni su hrvatski generali Ante Gotovina i Gotovine Markač, a upitan kako on pamti taj dan, ministar je istaknuo kako je tog dana Hrvatska branila istinu.

"Naši generali su u Hagu branili istinu (Republike Hrvatske) zajedno s pravnim timovima, a mi smo ih hrabrili i vjerovali. Hrvatski branitelji bili su okupljeni u Zagrebačkoj katedrali i na Trgu Bana Jelačića, molili se i vjerovali da će presuda biti ovakva", podsjetio je ministar Medved.

Podsjetio je kako je to bio velik događaj za Hrvatsku jer je Međunarodni sud potvrdio našu istinu - da je Hrvatska vodila pravedan, obrambeni i osloboditeljski Domovinski rat, unatoč svim naporima da se "baci ljaga" na vojno-redarstvenu operaciju Oluja.

"Nakon pobjede u Domovinskom ratu, ovo je bila pravna pobjeda u Haagu i ništa nakon toga više nije bilo isto", zaključio je.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Medved izaslanik je premijera Andreja Plenkovića na obilježavanju 34. godišnjice progonstva Slunjana iz svojih domova. U sklopu obilježavanja pod nazivom "Da se ne zaboravi", odana je počasti kod Spomen-obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Potom su sudionici u Koloni sjećanja - od Gradskog parka preko Ulice braće Radić do Trga Zrinskih i Frankopana odali počast poginulim policajcima kod Spomen-obilježja na zgradi FINA-e.

Služena je i sveta misa u Crkvi Presvetog Trojstva, a u Galeriji Pučkog otvorenog učilišta priređena je izložba fotografija stradanja Slunja i njegovih stanovnika u velikosrpskoj agresiji tijekom Domovinskog rata.