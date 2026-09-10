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Ministar o femicidu u Slatini: 'Nije bilo propusta u sustavu, žena je povukla sve mjere'

Piše HINA,
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Ministar o femicidu u Slatini: 'Nije bilo propusta u sustavu, žena je povukla sve mjere'
Zagreb: 201. sjednica Vlade, izjave | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Ministar Alen Ružić izjavio je kako je sustav pružio punu podršku obitelji žrtve femicida u Slatini, ističući da je pokojnica povukla sve mjere zaštite tjedan dana prije tragičnog događaja.

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je nakon Vladine sjednice u četvrtak, vezano iz slučaj femicida u Slatini, kako je uvidom u dokumentaciju utvrđeno da je obitelj bila imala punu potporu sustava te da nije bilo propusta u njegovu radu. Tjedan dana prije neželjenog tragičnog događaja pokojnica je, uz prisustvo odvjetnika, povukla sve mjere, što cijelom događaju daje specifično svjetlo, rekao je Ružić u izjavi za novinare. Dodao je da ne može govoriti o pojedinostima, no da se provjerom, s formalne strane, čini da je sve u najboljem redu i da nema ni približno sumnje u propuste u sustavu, ali zbog ozbiljnost teme rade se dodatne provjere.

Na temelju dokumentacije, dodao je, nema sumnji u to da je došlo do bilo kakvih propusta, a nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji, odnosi unutar njih su vrlo kompleksni. Uputio sam regionalni tim koji skrbi o obitelji, ali i provjerava vjerodostojnost dokumentacije, naveo je. Kao ministar želim biti potpuno siguran da je sve vjerodostojno i da nije došlo do propusta, naglasio je Ružić, najavivši da će i osobno izaći na teren i vidjeti situaciju.   

Fokusirani smo na djecu kako bi se maksimalno posvetili zaštiti njih i obitelji, zaštitili njihove interese - djeca su odmah izmještena i smještena u kapacitetima sustava, dodao je. Pružena im je intenzivna psihološka i sva ostala potpora koja im je potrebna, a  budući da je od šestoro djece četvoro maloljetno u intenzivnoj su skrbi profesionalnih timova.

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S ljudske strane kako liječnik vjerujem da ću do konca vikenda imati još neke informacije koje ću na načelnoj razini moći podijeliti s medijima, a kako postupak bude napredovao moći ću javnost izvijestiti i o drugim formalnim dijelovima, najavio je. 

Apelirao na nastavak preventivnih aktivnosti na sprječavanju femicida, društvenog fenomena najgoreg mogućeg oblika nasilja nad ženom s tragičnim ishodom. Kao društvo osiguravamo puno i preventivno djelujemo da spriječimo bilo kakve neželjene ishode pa i najgore, dodao je. 

Ne bi smjelo doći do zapreka u kontinuitetu radnih odnosa pomoćnika u nastavi

Upitan o radnopravnom statusu pomoćnika u nastavi koji više ne mogu nastaviti raditi, Ružić je rekao kako poduzimaju aktivnosti koje pokrivaju tu problematiku i da su dali tumačenje svima u sustavu i da ne bi smjelo doći do zapreka u kontinuitetu radnih odnosa.

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Što se tiče pomoćnika u nastavi koji su zaposlenici udruga dali smo njihovim poslodavcima financijsko jamstvo kako bi udruge koje nemaju financijske zalihe mogle produžiti ugovore na neodređeno ako to kao poslodavci smatraju potrebnim, rekao je.      

Također imamo redovite koordinacije s Ministarstvom obrazovanja kako bi ono, kao druga nadležna ustanova, u svom resoru postiglo ujednačavanje tih radnih odnosa i nema zapreke da se ne nastave ugovori o radu. Dugoročno radimo na usklađivanju svih pomoćnika u nastavi i osobnih asistenata i vjerujem da će to biti na zadovoljstvo korisnika, rekao je ministar Ružić.

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