Ministar potvrdio ono što su 24sata pisala: Dozvole za solare u Zagorju su izdane nezakonito!

Iako nam niti nakon mjesec dana nisu ništa službeno odgovorili iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, HDZ-ov ministar Branko Bačić je jučer u Saboru potvrdio ono što su 24sata prva pisala i upozoravala: lokacijske dozvole za sunčane elektrane u Zagorju su izdane nezakonito!

Prošli mjesec smo objavili smo kako je investitor počeo izvlaštenje privatnog zemljišta pored Zaboka za svoje sunčane elektrane, a i Gradu Pregradi stanovnici su se pobunili jer i njih čeka isti postupak. U Pregradi kažu da je riječ o plodnim oranicama koje obrađuju, stanovništvo u oba grada ne želi prodati zemlju. Već i to što privatni investitor može izvlastiti nečiju zemlju za privatni projekt dignulo je na noge javnost. Iz Ministarstva gospodarstva još su nam prije najavili izmjene zakona kako se to više ne bi moglo događati. No oko 400 obitelji u Zaboku i Pregradi, i unatoč toj promjeni, moglo bi ostati bez zemlje jer se zakon ne može primjenjivati povratno (retroaktivno) na već započete procese.

Investitor u svih pet spornih sunčanih elektrana je Solida grupa, u vlasništvu poduzetnika Dubravka Posavca, koji je već završio nekoliko projekata solarnih elektrana na sjeveru Hrvatske. U Pregradi dvije sunčane elektrane obuhvaćaju ukupno 14 hektara zemljišta, a pored Zaboka preostale tri imaju obuhvat na čak 47 hektara. Preračunato u četvorne metre, riječ je ukupno o 610.000 kvadrata privatnog zemljišta koje će biti izvlašteno, a stanovnici se bune i na niske cijene koje će im platiti. Neki, čak i da ponude višu cijenu, ne žele biti izvlašteni s djedovine.

Do sada su uvijek mogli izvlašćivati država ili jedinice lokalne samouprave, i to za objekte od javnog interesa: od cesta, željeznice i infrastrukture pa do vrtića ili škola. Ali zakon o obnovljivim izvorima prije četiri godine je propisao da su i projekti obnovljivih izvora energije državni interes. Na osnovi toga Posavčeva je tvrtka krenula u izvlaštenja.

Međutim, pravni temelj za to izvlaštenje je lokacijska dozvola koju je izdala Krapinsko-zagorska županija koju vodi SDP-ov župan Željko Kolar. U nizu tekstova smo ukazali da su te dozvole izdane iako investitor nije imao energetsko odobrenje koje je po drugom zakonu bili potrebno. Iz Županije su nas pak uvjeravali suprotno – da ono nije bilo potrebno. Ministarstvo graditeljstva nam je također prvo poslalo općeniti odgovor na naše pitanje jesu li dozvole zbog toga izdane nezakonito. Nakon našeg inzistiranja na konkretnom odgovoru, prije mjesec dana je Bačićevo ministarstvo pokrenulo nadzor zakonitosti. Odgovor što su utvrdili još nismo dobili iako smo svaki tjedan podsjećali na naš upit. Rekli su nam da nadzor nije završen. Međutim, Bačić je u raspravi o Zakonu o prostornom uređenju dobio pitanje HDZ-ove zastupnice Ljubice Jembrih jer je SDP napadao novi Zakon o prostornom uređenju. U svom odgovoru je potvrdio nezakonitost dozvola, a to je iskoristio za kritiku SDP-a.

- To je primjer vjerodostojnosti SDP-a! Kritiziraju zakon koji sprječava upravo ono što su upravo ono radili. Eto, Grad Pregrada je donio svoj prostorni plan, a ne Vlada i u njemu su predvidjeli gradnju solarnih elektrana. Upravni odjel županije je izdao lokacijsku dozvolu protivno zakonu. Nema izdavanja dozvole za elektrane bez dokaza pravnog interesa, a dokaz pravnog interesa je energetsko odobrenje. I još gore, išli su u izvlaštenje i daje zemljište nekome za koga se ne zna hoće li dobiti mogućnost gradnje solarnih elektrana – rekao je Bačić.

Ove dozvole o kojima priča Bačić se odnose baš na solarne elektrane Pregrada 1 i 2, te Zabok 3,4 i 5 jer su one izdane nakon promjene zakona i nužnosti energetskog odobrenja.

Gradski vijećnik u Zaboku, HDZ-ov Petar Vrančić je zatražio i odgovornost župana Željka Kolara. Kaže da je upozoravao na malverzacije pri izdavanju dozvola i da su one nezakonite.

- Lokacijske dozvole protuzakonito je izdao jedan upravni odjel Krapinsko-zagorske županije. Na temelju tih istih, nezakonitih dozvola, drugi upravni odjel iste županije izdao je rješenja o izvlaštenju. Ono što sada treba učiniti je hitno zaustavljanje svih postupaka vezanih uz izdavanje lokacijskih dozvola i rješenja o izvlaštenju. Ako resorno ministarstvo u svom službenom nadzoru potvrdi isto ono što je ministar javno rekao u Hrvatskom saboru, kao gradski vijećnik i kao Zabočanin zatražit ću ostavku župana Željka Kolara. Ako ima imalo političke, moralne i osobne odgovornosti, onda bi tu ostavku trebao staviti u kuvertu već danas – poručio je Vrančić.