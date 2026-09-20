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Ministar pravda mračne uličare. Ali upravo su takvi likovi savršeni za obračun s oporbom

Piše Tomislav Klauški,
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Ministar pravda mračne uličare. Ali upravo su takvi likovi savršeni za obračun s oporbom
Foto: Dijana Novak Krešić
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Navijači su interesna skupina koja služi kao isukani mač HDZ-a u obračunu s njegovim političkim protivnicima. A sve to pod egidom domoljublja, Domovinskog rata i Hrvatske. One HDZ-ove, naravno.

Sve je dozvoljeno ako se zamotaš u domoljublje, zakuneš u svetinje i zakopaš u licemjerje. Tomo Medved, sadašnji ministar hrvatskih branitelja i bivši aktivni sudionik šatoraškog prosvjeda u Zagrebu, najbolje zna kako se to radi. Onako kako je zastupao, predstavljao i opravdavao šatoraše, tako je sad branio, opravdavao i podržavao navijače koji su, uz aktivnu pomoć policije i otvorenu podršku HDZ-a, sanirali svoje pošarane murale hrvatskih vojnih postrojbi u podvožnjaku kraj Vjesnika, prvobitno oslikane bez dozvole gradskih vlasti i u vrijeme kad je podvožnjak bio ograđen policijskom trakom.

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Komentari 8
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