Ministar pravosuđa i uprave, Ivan Malenica, najavio je kako će antikorupcijski paket na kojem radi uskoro ugledati svjetlo dana.

- Pripremili smo 13 reformskih aktivnosti, koje idu za tim da se skrati trajanje sudskih postupaka, da se poveća broj riješenih predmeta, odnosno da se smanji broj neriješenih predmeta - rekao je dodavši kako vjeruje da će mjere i polučiti planirane rezultate.

- Također u okviru tog antikorupcijskog paketa imamo određene alate koje stavljamo na raspolaganje Državnom sudbenom i odvjetničkom vijeću u dijelu provjere imovinskih kartica sudaca i državnih odvjetnika, a isto tako razmatramo mogućnost uvođenja sigurnosnih provjera za suce - rekao je ministar.

Ideju suca Marina Mrčele da bi suci sami trebali birati predsjednika Vrhovnog suda, što bi u tom slučaju povuklo za sobom i mijenjanje Ustava, žestoko je danas iskritizirao predsjednik države Zoran Milanović poručivši kako se petlja u politiku.

- Odakle ideja sucu da ide na televiziju i da propagira političke stavove? To je politički stav. U Europskoj uniji način, metoda i izbor sudaca varira od države do države, to neka gospodin sudac i svi ostali pročitaju detaljno, pa će vidjeti da nema jedinstvenog modela. To što je sudac rekao je potpuno besmisleno. Neka se stručnjaci počnu baviti nečime što je doista struka. U Njemačkoj je ta struka odraz kulture i politike koju ta država može izdržati. Problem sucu je što ja kao nestranačka osoba predlažem osobu koja je nestranačka osoba i njemu to smeta - rekao je Milanović.

Malenica to ne vidi tako.

- Ne bih rekao da je sudac Mrčela pretjerao i da se miješa u politiku, on je iznio svoj stav, tako da ne mislim da je on tu politički nastupao. To je stav koji on zastupa i kao sudac Vrhovnog suda i kao predsjednik GRECO-a (antikorupcijsko tijelo Vijeća Europe, op.a), tako da ne vidim tu nikakvo političko miješanje - poručio je ministar naglasivši kako se mijenjanje procedure izbora predsjednika Vrhovnog suda trenutno ne razmatra.

- Mi smo i kod izmjena Zakona o sudovima postupili temeljem preporuka Greco-a, gdje smo dodatno razradili čitavu proceduru izbora predsjednika Vrhovnog suda. Procedura je utvrđena samim Ustavom i to u ovom trenutku nije na stolu niti se razmatra mogućnost da bi se mijenjao Ustav u tom dijelu - rekao je.