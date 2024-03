Ministar: Prijave su u Komori, HLK: Ništa nam nisu poslali...

Ministar zdravstva Vili Beroš prije nekoliko dana nam je komentirao aferu s neovlaštenim ulaženjem u kartone pacijenata i curenjem podataka koju su otkrila 24sata. Otkrio nam je da su dosad dobili dva upita zbog neovlaštenog gledanja podataka u e-Kartonu i da su predmet poslali na postupanje Hrvatskoj liječničkoj komori, koja sad za 24sata tvrdi da od navedenog Ministarstva nije dobila nikakve dokumente vezane uz tu aferu.

Ministar Beroš nam je rekao da su "zaposlenice jedne zdravstvene ustanove ulazile i vidjele kartone svojih kolegica".

- Predmet smo poslali na postupanje u Hrvatsku liječničku komoru (HLK) jer se oni bave etičkim pitanjima - rekao je Beroš.

No sad HLK tvrdi suprotno, a nakon što nam je stigao njihov odgovor, ponovno smo kontaktirali ministra Beroša, kojemu smo napisali što nam je odgovorila Liječnička komora i da nas zanima o čemu je riječ, no do objave teksta nismo dobili njegov odgovor.

S druge strane, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) i dalje provodi nadzor nad Ministarstvom zdravstva zbog navedene afere.

- Nadzorno postupanje traje minimalno mjesec dana. Nakon provedenog nadzora zapisnik se šalje u onu instituciju, ustanovu, gdje je nadzor proveden, u ovom slučaju u Ministarstvo zdravstva. Potom ministarstvo ima pravo 15 dana za prigovor, zatim Agencija ima pravo još 15 dana na očitovanje. Cijeli postupak može trajati minimalno mjesec dana, i to u slučaju da se sve riješi u samo jednom nadzornom postupanju - objasnili su za 24sata iz AZOP-a nakon našeg upita kad se mogu očekivati rezultati nadzora.

Podsjetimo, 24sata otkrila su veliku aferu s neovlaštenim ulaženjem u zdravstvene kartone pacijenata u bolnicama, ali i domovima zdravlja. No iako pacijenti u svojim e-Kartonima mogu vidjeti tko je pristupao njihovim nalazima u domovima zdravlja, bolnice imaju drugačiji informatički sustav koji ne pruža tu mogućnost. Tako pacijenti ne znaju tko im je tijekom i nakon bolničkog liječenja i pretraga ulazio u karton.

Da je došlo do zlouporabe pristupa kartonima u bolnicama za 24sata otkrili su sami pacijenti, kao i liječnica i profesorica na Medicinskom fakultetu.

- U nekim su se bolnicama određeni zaposlenici zabavljali gledajući tko je od kolegica išao na umjetnu oplodnju, tko je imao abortus... Znam i za slučaj da je jedna djelatnica neovlašteno ulazila u medicinsku dokumentaciju supruzi svog bivšeg muža i dojavila mu od čega boluje, pa je slučaj završio i na sudu. Golemi je problem što ne možemo znati dimenziju zloupotrebe ovlasti ulaskom u tuđu medicinsku dokumentaciju bez dozvole - otkrila je za 24sata liječnica i profesorica na Medicinskom fakultetu (radi zaštite identiteta nećemo otkriti o kojoj je bolnici i profesorici riječ).

Doznali smo i šokantna iskustva djelatnika bolnica.

- Bila sam na bolovanju jer sam imala spontani pobačaj, o tome nisam govorila kolegama s posla. Međutim, kad sam se vratila na posao, tad su mi medicinske sestre prilazile i govorile da ne brinem, da će biti djece. Bila sam u potpunom šoku što znaju moje nalaze - opisala je svoje iskustvo djelatnica jedne bolnice u Hrvatskoj.

