Ministar Primorac apelira na gradonačelnike: Ne dižite porez na plaće, imate dovoljno novca!

Nema nikakvog govora o gubicima nakon ukidanja prireza. Zato nije nužno da gradovi i općine povećavaju porez na dohodak. Ako netko i diže taj porez, sigurno nema razloga da to bude u maksimalnom iznosu.

Poručio je to gradonačelnicima i načelnicima ministar financija Marko Primorac u ekskluzivnoj izjavi za 24sata. Kako smo objavili, veliki gradovi uglavnom dižu porez na dohodak kako bi kompenzirali gubitak od prireza. To znači da će građanima manje rasti plaće. Vlada ukida prirez, a gradovima i općinama je ostavljen raspon poreza koji mogu uvesti.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević iz Možemo je predložio najviše mogući porez koji potpuno kompenzira gubitak prireza od 18 posto. Zagrepčani će tako biti najoporezivaniji u Hrvatskoj. Drugi po poreznom opterećenju će biti Riječani čiji gradonačelnik Marko Filipović(SDP) predlaže povećanje poreza na dohodak u ekvivalentu 12 posto prireza, Ivica Puljak u Splitu se odlučio za kombinaciju, uvodi porez na dohodak koji odgovara prirezu od 7,5 posto, a sada je on iznosio 15 posto. Ali HDZ-ov osječki gradonačelnik Ivan Radić je odlučio ne povećati ni malo povećati porez nakon što se ukine prirez od 13 posto. Sve detalje i po ostalim gradovima i koliko će vam zbog toga rasti plaće, možete čitati ovdje. Osim toga, tjednik Express koji je sutra na kioscima donosi detaljnu analizu poreza u 21 županijskom središtu. Gradovi koje vodi oporba tvrde da će biti u gubicima poreznom reformom, te da zato moraju zamijeniti prirez višim porezom na plaće. Primorac objašnjava zašto to ipak nije tako.

- Prihodi od poreza na dohodak i prireza rasli su u prosjeku 20 posto u 2022. u odnosu na 2021. U 2023. će rasti i više. Prosječno oko 25 posto. Sljedeće godine očekujemo daljnji rast poreza na dohodak zbog povećanja plaća koje će opet biti značajno. Plaće su ove godine rasle preko 14 posto, a sljedeće godine će rasti barem dodatnih devet posto. Zato, ako netko kompenzira sadašnji prirez višim porezom, ne mora to učiniti u maksimalnom iznosu. U svakom slučaju, baš svatko od načelnika i gradonačelnika može bar malo spustiti porez, u to uopće nema sumnje. Kompenzacija na maksimalne stope je daleko od nužde i čista je politička odluka i poruka – pisano nam je odgovorio Primorac ne spominjući konkretne gradove, ali je jasno da je mislio i na Zagreb i sve ostale koje kompenziraju dosadašnji prirez povećavanjem poreza na dohodak.

Na tom tragu je dodatno "pecnuo" baš SDP i Možemo iako ih nije konkretno spomenuo. Navodi da "jedna grupacija nije konzistentna".

- Iz rasprave u Saboru se vidi da se jedna grupacija snažno zalaže za povećanje osobnog odbitka kojim bi porasle plaće i prigovara što on nije još viši, a istodobno njihovi gradonačelnici ne žele rasteretiti građane snižavanjem stopa poreza na dohodak – zaključuje Primorac.

Inače, taj osobni odbitak trenutačno iznosi 530 eura, a od Nove godine će biti 560 eura. To znači da nitko do tog iznosa ne plaća porez na dohodak(sada i prirez). Neoporezivi iznos od 560 eura se uvećava za svako dijete i uzdržavanu osobu, pa tako primjerice zaposlena osoba s dvoje djece i prosječnom plaćom od 1100 eura, sada plaća tek 1,5 eura poreza i prireza u Zagrebu, a u ostalim gradovima i općinama manje. Od Nove godine neće plaćati niti to.