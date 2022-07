Ministar Primorac, Vujčić i banke potpisali Memorandum za minuse na tekućim računima

Poznato je da su u posljednjih nekoliko godina prešutna prekoračenja postala dominantan proizvod kada govorimo o prekoračenju po tekućem računu, a koja su bila slabije regulirana i skuplji za korisnike. Zbog toga se stvorila potreba da se na neki način pomogne građanima i da se dodatno reguliraju ta prešutna prekoračenja, odnosno da se na neki način dopuštena prekoračenja vrate kao dominantan proizvod, istaknuo je ministar financija Marko Primorac.

POTPISIVANJE MEMORANDUMA:

Stoga je Vlada donijela Memorandum o razumijevanju vezano za prekoračenje po tekućem računu, kojim u suradnji s HNB-om i bankama želi građanima financijski olakšati troškove tog oblika zaduživanja i otplatu “minusa.” A danas su ga u Banskim dvorima potpisali Primorac u ime Vlade, guverner HNB-a Boris Vujčić te predstavnici 13 banaka.

- Rješenja koja su sadržana u ovom Memorandumu temeljena su na načelima transparentnosti, informiranosti i imaju za cilj, prije svega, vratiti dopuštena prekoračenja kao dominantan proizvod na tržištu. Potpisivanjem Memoranduma će se potrošačima omogućiti korištenje jednog kvalitetnijeg, uređenog, povoljnijeg proizvoda nego što su to prešutna prekoračenja, a isto tako bolje informiranje tijekom ugovaranja prekoračenja - istaknuo je ministar.

Primorac je naglasio kako se ovime prešutna prekoračenja neće smjeti ukinuti bez zahtjeva potrošača, a niti će doći do smanjivanja.

- Najkasnije do kraja lipnja iduće godine banke će ponuditi korisnicima prešutnih prekoračenja prelazak na dopušteno. I, ono što je još važno, banke neće moći prodavati potraživanja po osnovi prešutnog prekoračenja niti njima raspolagati na bilo koji način dok potrošačima ne omoguće prelazak na dopuštena prekoračenja, odnosno dok ne istekne razdoblje za prihvat ponude za prelazak na dopuštena prekoračenja - istaknuo je.

Guverner Vujčić je podsjetio kako su detektirali ovaj problem prelaska s dopuštenog na prešutno prekoračenje još prije dvije godine, a gdje su potrošači manje zaštićeni nego kod dopuštenog.

- Potpisivanjem ovog Memoranduma smo se praktički svi složili da migriramo natrag s prešutnih na dopuštena prekoračenja, to je poanta. Prelazak na dopušteno prekoračenje, ne samo da omogućava niži trošak za potrošače nego osigurava i bolje informiranje i garanciju onog ročnog izlaženja iz minusa, odnosno otplate, koje nije garantirano kod prešutnih prekoračenja - rekao je.

Dakle, Memorandumom je predviđeno da će se od 1. kolovoza propisati granični iznos prekoračenja za izračun efektivne kamatne stope, u visini 10.000 kuna. Iznosi niži od graničnog moći će imati istu nominalnu kamatnu stopu kao za granični iznos. Primjena ograničenja efektivne kamatne stope na prešutna prekoračenja uvodi se od 1. rujna, a najkasnije do kraja lipnja 2023. godine banke će ponuditi prelazak na dopušteno prekoračenje svim potrošačima kojima je odobreno prešutno prekoračenje.

Do prelaska na dopušteno prekoračenje, a najkasnije do isteka 12 mjeseci od trenutka ponude za prelazak na dopušteno prekoračenje, potrošaču se samo u iznimnim slučajevima smije mijenjati ili ukinuti iznos postojećeg prešutnog prekoračenja, a dok potrošačima ne omoguće prelazak na dopušteno prekoračenje odnosno do isteka roka za prihvat ponude za prelazak na dopušteno prekoračenje, banke neće moći prodavati potraživanja po osnovi prekoračenja, piše u memorandumu.

U slučaju izmjene ili ukidanja prešutno prihvaćenog prekoračenja banke će omogućiti potrošaču obročnu otplatu u najmanje 12 mjesečnih obroka i uz primjenu kamatne stope koja nije viša od one koja se primjenjuje na dopuštena prekoračenja, odnosno kamatne stope koja se primjenjivala na prešutno prihvaćeno prekoračenje ako je ta kamatna stopa niža, odnosno u manje obroka, ako to zatraži potrošač.



Za nova prekoračenja postojat će obveza da se potrošaču prvo nudi na korištenje iznos odobrenog dopuštenog prekoračenja dok će se banke obvezati da potrošaču koji koristi dopušteno prekoračenje i prešutno prihvaćeno prekoračenje provode otplatu tih prekoračenja, tako da se prvo otplaćuje iznos iskorištenog prešutno prihvaćenog prekoračenja.



Uz navedeno, banke se obvezuju da iznos prešutno prihvaćenog prekoračenja koje će se odobravati ubuduće neće biti viši od iznosa prosječnog redovnog mjesečnog priljeva potrošača.

Vujčić je pojasnio kako ušteda prilikom prelaska na dopušteno prekoračenje ovisi o potrošaču i tome koliki mu je minus odobren.

- Što je veći minus odobren, to je veća godišnja ušteda primjenom nove kamatne stope, odnosno EKS-a dopuštenog prekoračenja, ali recimo ako imaju prekoračenja do 10.000 kuna, a tu nam se nalazi preko 60 posto potrošača, i ukoliko bi u potpunosti koristili tijekom cijele godine minus, onda se tu radi o uštedi do 240 kuna otprilike - rekao je.

Zdenko Adrović, predsjednik Udruge banaka, je istaknuo kako su banke duže vremena u komunikaciji s Ministarstvom financija i HNB-om oko ove teme. U dijalogu su, dodao je, donijelu odluku koja je optimalna za potrošače.

- Da podsjetim, banke su do sada poslovale u skladu s aktualnom zakonskom regulativom, a nakon što je HNB 2017. donio odluku o efektivnoj kamatnoj stopi i time ograničio cijenu dopuštenog prekoračenja, takva je regulacija u velikoj mjeri utjecala na ekonomsku isplativost postojanja takvog proizvoda. To je utjecalo na cjelokupno tržište i dovelo do situacije da su prešutna prekoračenja postala dominatna te da ih je velik broj potrošača koristio - naglasio je.

Navevo je kako zbog toga imaju situaciju da se naknada za vođenje računa uključuje u izračun EKS-a i time ona za klijente s manjim prihodima i manjim iznosima prekoračenja prelazi maksimalnu efektivnu kamatnu stopu.

- Iako su banke i do sada omogućavale obročnu otplatu u slučaju ukidanja dijela ili cijelog prekoračenja, ovaj Memorandum će na formalni način doprinjeti da postupanja banaka budu u potpunosti usklađena prema svim potrošačima i da se istovremeno omogućuje niže efektivne kamatne stope za preuštna prekoračenja. Odnosno, banke će primjeniti ograničenje EKS-a na isti način kako je propisano za dopuštena prekoračenja - pojasnio je.

