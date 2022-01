Ministar obrane BiH Selmo Cikotić negirao je u petak krivicu na početku postupka koji se protiv njega vodi pred Sudom BiH zbog pogodovanja hrvatskoj tvrtki Scout pri kupnji rashodovanog oružja i vojne opreme u razdoblju kada je obnašao dužnost ministra obrane.

Na upit sudskog vijeća o navodima iz optužnice Tužiteljstva BiH po kojoj ga se tereti za zloporabu ovlasti, odnosno da je državni proračun BiH oštetio za 4,9 milijuna eura, Cikotić je rekao da nije kriv. On se o optužnici trebao izjasniti 11. siječnja, no zbog zdravstvenih problema ova sudska rasprava je odgođena za danas, kada se Cikotić u sudnici pojavio u pratnji odvjetnika Fahrudina Ibrišimovića. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine potkraj prošle godine podignulo je optužnicu protiv aktualnog ministra sigurnosti Selme Cikotića tereteći ga da je u razdoblju od 2009. do 2011. godine zloporabio službeni položaj ministra obrane. On je, po navodima iz optužnice, bez znanja svojih zamjenika i Predsjedništva BiH prepravljao ugovore pa je omogućio da se poduzeću ‘Scout’ d.o.o. Zagreb umjesto zastarjelog, dostavi naoružanje i streljivo koje nije bilo za otpis. Na taj je način, tvrdi državno Tužiteljstvo BiH, oštetio proračun za oko 9,7 milijuna maraka (oko 4.9 milijuna eura).

Selmo Cikotić je umirovljeni general bošnjačke Armije BiH, a tijekom rata je obnašao dužnost zapovjednika Grupe Zapad sa sjedištem u Bugojnu. Hrvatske udruge koje okupljaju obitelji nestalih i zatočenih civila i pripadnika HVO smatraju ga odgovornim za ratne zločine što ih je Armija BiH počinila nad tamošnjim Hrvatima. On je još uvijek predmet istrage vezane za zločine u Bugojnu.