Ministar Šipić najavio nove demografske mjere: 'Strpite se s kupovinom automobila...'

Broj stanovnika u Hrvatskoj raste treću godinu za redom, u prošloj godini rođeno je 410 djece više nego godinu prije. Ministar demografije Ivan Šipić za Dnevnik Nove TV rekao je kako je zadovoljan najnovijim podacima.

- Zasigurno nakon dijela godina gdje smo imali crne statistike i po odlascima i po rađanju, jer mi vežemo i povratke i iseljeničku priču s rađanjem, naravno da nam je laknulo i da smo veseli - rekao je Šipić i dodao kako nije vrijeme za euforiju, ali da rezultati daju nadu te da će Vlada nastaviti u tom smijeru.

- 410 više rođene djece daje nam nadu, a taj se trend nastavio u 2026. jer na pola godine imamo gotovo 700 rođene djece više, što je duplo više nego cijele godine u prošloj godini - dodaje.

- Za ovo su najzaslužnije naše obitelji, koje se ne boje života i koje su otvorene - kaže Šipić i dodaje da Hrvatska jedina ima ovakve mjere u cijeloj EU-i.

Najavio je da će biti i novih demografskih mjera. Jedna od njih je kupnja automobila obitelji s više djece.

- Automobili sa sedam sjedala, za obitelji koje imaju četiri i više djece. To će biti nova mjera. Sufinancirat ćemo to s do 15.000 eura - naglasio je i dodao kako će ipak biti i cenzusni uvjet.

Mjeru će, rekao je, predstaviti nakon zadnje sjednice Vlade, prije ljetne pauze.

- Naše obitelji koje su planirale kupiti auto najesen, neka se malo strpe, dobro će im doći ušteda - kaže Šipić, piše Dnevnik.hr.

Dodao je i da to samo po sebi nije dovoljna mjera, ali da Vlada provodi cijeli niz mjera, pa tako i iz drugih resora, koje pomažu obiteljima da se odluče za više djece.