Ministar Šipić: 'Ulaganja u obitelji i djecu ulaganja su u budućnost Hrvatske...'

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u petak je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Poličnik ustvrdio kako ta općina pokazuje da se odgovornim upravljanjem, jasnom vizijom, ulaganjem u obitelji i zajedništvom mogu stvarati uvjeti za ostanak ljudi i razvoj cijeloga kraja. Na sjednici održanoj povodom Dana Općine Poličnik i blagdana Glavosjeka svetog Ivana Krstitelja ministar je čestitao načelniku Općine Poličnik Davoru Lončaru i Općinskom vijeću na svemu što su postigli kako bi Poličnik bio mjesto ugodnog i kvalitetnog života, istaknuvši kako Poličnik pokazuje da se odgovornim upravljanjem, jasnom vizijom i zajedništvom mogu stvarati uvjeti za ostanak ljudi i razvoj cijeloga kraja.

"Nova radna mjesta, gospodarske zone, ulaganja u komunalnu infrastrukturu, vrtiće, škole, igrališta i druge sadržaje nisu samo investicije u objekte. To su ulaganja u ljude i u budućnost“, poručio je ministar.

Izrazio je zadovoljstvo što Općina Poličnik svojim mjerama podupire mlade obitelji i nastoji im omogućiti kvalitetnije uvjete za život, čestitavši obiteljima koje su na sjednici nagrađene, ocijenivši kako su one najbolji primjer da su obitelj, zajedništvo, odgovornost i ljubav prema djeci vrijednosti na kojima počiva budućnost Hrvatske.

Osvrćući se na demografske pokazatelje, ministar je istaknuo da je u 2025. godini u Hrvatskoj rođeno oko 400 djece više nego godinu prije, a pozitivan trend nastavlja se i ove godine. "Zato imamo pravo reći da su pomaci mogući i da svaka ozbiljna politika mora imati kontinuitet“, istaknuo je ministar Šipić te dodao daje Ministarstvo snažno povećalo ulaganja u obitelj i djecu.

Poruka države mora biti jasna - država mora biti uz obitelj od trenutka kada se dijete rodi i tijekom njegova odrastanja, istaknuo je Šipić te naveo da je proračun Ministarstva demografije i useljeništva u 2026. godini povećan na 822 milijuna eura, dok su roditeljske potpore dosegnule gotovo milijardu eura.

Maksimalna naknada za roditeljski dopust povećana je s 995 na gotovo 3.000 eura, udvostručena je jednokratna potpora za novorođeno dijete, produžen je plaćeni očinski dopust, a više od 40 milijuna eura uloženo je u dječje vrtiće i igrališta.

Od toga je 48.881,51 eura uloženo u dječje vrtiće i igrališta u Općini Poličnik u protekle dvije godine otkad je osnovano Ministarstvo demografije i useljeništva, napomenuo je Šipić te naglasio da je ta općina primjer kvalitetne suradnje jedinica lokalne samouprave i Ministarstva.

Ministar je naglasio i važnost povezivanja demografske politike sa stambenom politikom, radnim mjestima, vrtićima, školama i kvalitetom života u svakom hrvatskom gradu i općini, kako bi se spriječilo iseljavanje i potaknuo povratak hrvatskih građana iz inozemstva, ocijenivši Poličnik dobrim primjerom kako lokalna i državna razina mogu zajedno raditi na tom cilju.

Svečanoj sjednici nazočili su i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, župan Zadarske županije Josip Bilaver i gradonačelnik Grada Zadra Šime Erlić.