Šipić: 'Najveći izazov Hrvatske je veći broj novorođene djece i povratak Hrvata iz inozemstva'

Najveći izazov Hrvatske danas, 31 godinu nakon veličanstvene Vojno-redarstvene operacije Oluja, veći je broj novorođene djece i povratak Hrvata iz inozemstva, poručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na obilježavanju Oluje u Kninu u srijedu.

"U ovoj godini bilježimo ono što su pozitivne vijesti za naše obitelji i za Hrvatsku, a to je da imamo veći porast rađanja djece te veći povratak u domovinu. To je ono što nas zanima, to je budućnost, a vječno ćemo biti zahvalni hrvatskim braniteljima za žrtvu i ono sve što je, i na koji način, izborena Hrvatska", poručio je Šipić.

Odgovarajući na pitanje koliko je zadovoljan brojem stanovnika i mladih u Kninu rekao je da nije najzadovoljniji iako ima podatke da južne županije bilježe povratke te nešto značajniji broj rađanja djece.

"Najzadovoljniji nismo. To nam je najveći izazov jer tada je Hrvatska bila opustošena, razrušena i svašta što je išlo uz to. Danas je prava borba za budućnost Hrvatske s brojnom djecom i obiteljima. To je najveći izazov koji slijedi i pred kojim smo svi skupa izloženi i za koji smo svi jako odgovorni", rekao je Šipić.

Kazao je da je vječno zahvalan braniteljima te da su okrenuti prema onome što je najvažnije, a to je područje za koje je odgovoran u svom ministarstvu.

Ministar demografije u Knin je došao u pratnji starijeg sina jer "želi da pamti što je bilo i kako".