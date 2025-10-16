Ministar Šušnjar pozvao BiH: 'Slijedite primjer Hrvatske kako bi ubrzali reforme prema EU'

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je predstavnike vlasti Bosne i Hercegovine da nastave s reformama koje će zemlju približiti Europskoj uniji, ističući Hrvatsku kao primjer zemlje koja je ostvarila značajne koristi članstvom u EU.

„Pozivam sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da nastave s dijalogom i usmjere se prema reformama koje vode prema članstvu u Europskoj uniji. Iskustvo Hrvatske pokazuje da Europska unija donosi najbolju razvojnu i gospodarsku priliku“, rekao je Šušnjar, dodajući kako će stabilnost pristupa tržištima, investicijama i znanju biti ključna za budućnost BiH.

Šušnjar sudjeluje na konferenciji „Učinkovita budućnost – Konferencija o energetskoj učinkovitosti, ESG-u i novim tehnologijama“ koju je organizirala Udruga bosanskohercegovačkih Hrvata „Prsten“ u Čapljini.

Izrazio je zadovoljstvo zbog snažne gospodarsku suradnju između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. BiH je pritom peti po veličini trgovinski partner Hrvatske, dok je pak Hrvatska prva po visini izvoza iz Bosne i Hercegovine. Istaknuo je kako su investicije iz Hrvatske u BiH dosegle 1,65 milijardi eura, dok su investicije iz BiH u Hrvatsku već dosegle 838 milijuna eura.

Prije same konferencije Šušnjar je imao sastanak s liderom HDZ-a BiH i HNS-a BiH, Draganom Čovićem, s kojim je razgovarao o budućoj suradnji dviju zemalja i izgradnji energetske infrastrukture u Bosni i Hercegovini.

Na X profilu Čović je naveo kako su razgovarali o izgradnji energetske infrastrukture u BiH.