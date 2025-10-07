Šušnjar: Tehnički kapaciteti Janafa za isporuku nafte Mađarskoj i Slovačkoj neupitni

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u utorak, dan uoči pregovora predstavnika Janafa i MOL-a, da će Janaf izvršiti onoliko testiranja koliko bude potrebno da dokaže da može isporučiti dovoljne količine sirove nafte svojim cjevovodom i prema Mađarskoj i prema Slovačkoj te naveo da su tehnički kapaciteti te kompanije neupitni.

Istaknuo je da su na koalicijskom sastanku u utorak bili i predstavnici Janafa, napomenuvši da vlasti kontinuirano imaju sastanke s predstavnicima kompanija koje su u državnom ili većinskom državnom vlasništvu, ali i s onima u kojima država ima manjinski dio, a sve kako bi se koordinirale politike. Janaf je, kazao je, u većinskom državnom vlasništvu, a napori koje je država poduzimala u proteklom razdoblju bili su s ciljem da se dokaže da je Janaf sposoban transportirati sve količine koje su potrebne i Mađarskoj i Slovačkoj.

"To su naše susjedne i prijateljske zemlje, zemlje s kojima dijelimo sudjelovanje u EU i NATO-u i strateška je odluka EU i članica saveza da se polako napuštaju ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima. Nas većina je to već odavno napravila", rekao je Šušnjar, dodavši da Hrvatska svu energetsku infrastrukturu gradi i zbog sebe i zbog solidarnosti sa susjedima, kojima tako pruža sigurnu opskrbu energentima.

Upitan hoće li ti argumenti biti dovoljno uvjerljivi za MOL, odgovorio je kako on misli da će biti budući da, kako je kazao, sama činjenica da oni i dalje nabavljaju rusku naftu koja je jeftinija, a da Janaf u cijeni koštanja finalnog proizvoda sudjeluje s dva posto, jasno govori koja je njihova borba i kakva su njihova nastojanja. Janaf je, naglasio je, spreman za konstruktivne razgovore, dodavši kako su tehnički kapaciteti neupitni. Istaknuo je da će prema potrebi izvršiti testiranja onoliko puta koliko bude potrebno.

Trenutni ugovor koji Janaf ima s MOL-om je za količinu od dva milijuna tona nafte, a koriste negdje oko 700 tisuća tona, dok su kapaciteti njihove dvije rafinerije 13 milijuna tona, rekao je ministar, ponovivši jučerašnje premijerove riječi da što je ugovor dugoročniji i za veće količine i cijena transporta je manja.

Vezano uz sankcije Naftnoj industriji Srbije, rekao je da je Hrvatska do sada bila konstruktivna u dobivanju dosadašnjih izuzeća od sankcija te da će i dalje nastaviti istim stazama. Rekao je, međutim, da Hrvatska nije ta koja igra tu utakmicu već da je to stvar ruskog vlasništva u NIS-u i američkih sankcija.

"Mi smo do sada bili vrlo konstruktivni u svim događanjima", rekao je Šušnjar, napomenuvši da bi gubitkom ugovora s NIS-om Janaf izgubio dio prihoda.

Je li MOL u boljoj pregovaračkoj poziciji s obzirom na potencijalnu situaciju u kojoj bi Janaf zbog NIS-a izgubio dio prihoda bilo je sljedeće pitanje, na što je ministar kazao da to, nakon provedenih stres testova, neće imati velike posljedice za Janaf te da se razgovara o nizu projekata koje Janaf treba razvijati u smislu diverzifikacije svog poslovanja. Stoga smatra da će Janaf u skoroj budućnosti nadomjestiti te prihode.

Upitan da prokomentira najavu Europske komisije koja želi dignuti trošarine na duhan i duhanske proizvode do 73 posto, naveo je da se o tome razgovarati kada ta tema dođe na stol, no i da treba uzeti u obzir sve efekte budući da postoje proizvodi koji su više štetni, ali i oni manje štetni.