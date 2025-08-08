Obavijesti

IGNORIRA UPOZORENJA PLUS+

Ministar Šušnjar u prekršaju? Službeni Audi vozi s policijskim bljeskalicama, a zakon to brani

Piše Luka Safundžić,
Ministar Šušnjar u prekršaju? Službeni Audi vozi s policijskim bljeskalicama, a zakon to brani
Ministri su ranije obaviješteni kako ne smiju koristiti policijska svjetla, no ministar Šušnjar ignorira ta upozorenja. Ako ih kupe i ako ih stave to je njihov problem, kaže nam sugovornik iz Ministarstva unutarnjih poslova

Službeni Audi ministra gospodarstva Ante Šušnjara snimljen je nedavno u prigradskom naselju grada Omiša - Lokva Rogoznica s policijskim bljeskalicama. Auto zagrebačkih registracija, koje odgovaraju onima koje ima i ministar Šušnjar, u trenutku kada je snimljen bio je parkiran uz cestu. Izvor iz Vlade nam je otkrio kako su svi ministri svojedobno obaviješteni da ne mogu koristiti bljeskalice.
- Ne može on imati policijske bljeskalice. One se mogu kupiti, ali on ih ne može koristiti. Upozoreni su da nemaju pravo na policijske bljeskalice, a ako ih kupe i ako ih stave to je njihov problem - kaže nam sugovornik iz MUP-a.

