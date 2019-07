Ministar tražio Vargine usluge? 'Sve je laž, hakirali su mu mail'

Tjednik Nacional objavio je e-mail iz kojeg se vidi da je optuženi bivši policajac Franjo Varga radio i za sadašnjeg ministra mirovinskog sustava Josipa Aladrovića. Aladrović je njegove usluge tvrdio dok je bio šef Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje jer su zaposlenici protiv njega podnijeli kaznene prijave, piše tjednik, ali se poziva i na upućene izvore da je zauzvrat Aladrović trebao Vargi srediti mirovinu. Objavili su da ispisi Varginih poziva na dan uhićenja pokazuju da je zvao Aladrovića.

Nacional je objavio mail u kojem je pošiljatelj hrvoje.hrvatko@gmail.com, za što kažu da je jedno od lažnih imena Franje Varge, poslan je Aladroviću, a naslovljen je s: Oni koji pišu protiv vas su vam najbliži suradnici.

Franju Vargu Državno odvjetništvo tereti zajedno sa Blažom Curićem, kumom Milijana Brkića, Milijanom Brkićem i njegovim bratom Jozom i da su nezakonito presretali komunikaciju četiri ženske osobe. Osim toga, spominje se u niz drugih krakova tzv. afere SMS, među ostalim i da je za Zdravka Mamića i Ivicu Todorića napravio lažnu korespondenciju između vrha Vlade i sudbene vlasti koji dokazuju da su slučajevi i protiv Mamića i Todorića namješteni.

Ministar Aladrović nije odgovarao na naše pozive, ali od njemu bliskih osoba saznajemo da će tijekom dana sve opovrgnuti opširnim priopćenjem za javnost.

- On nema nikakve veze s Vargom, ne poznaje ga, nije s njim kontaktirao niti bilo što naručivao, a kamoli sređivao mirovinu. Dok je bio šef HZMO-a pokušao je uvesti red u Zavod i mnogima se zamjerio. Mail mu je hakiran i tako su nastali ti falsifikati. Sve je to već ranije prijavljeno policiji. I sve će to ministar objasniti - kaže nam osoba bliska ministru.