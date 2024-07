Ministar tvrdi da se može, a gradovi da ne može: Nitko neće oporezivati prazne stanove...

Ministar financija Marko Primorac u više je navrata ovih dana poručio da Hrvatska već ima porez na nekretnine koji bi se trebao plaćati i na prazne stanove i kuće. Riječ je o porezu na kuće za odmor. Ali unatoč pravnom shvaćanju ministra, taj porez Porezna uprava, gradovi i općine jednostavno ne naplaćuju na prazne stanove i kuće. Štoviše, iako je zakon izmijenjen početkom ove godine i taj porez bi trebao plaćati baš svatko tko iznajmljuje kratkoročno apartman ili stanove turistima, čak se i to ne provodi. Iako je riječ o zanemarivim iznosima poreza na godišnjoj razini. Ministar je najavio modifikaciju tog poreza kako bi na kraju bio pravedniji i plaćao se po vrijednosti, a ne po kvadraturi nekretnine. Ali takav pokušaj se ne može očekivati barem još godinu i pol. Jasno je da Vlada ne želi uvesti neki razrađeni porez na višak nekretnina, nego će pokušati to provesti kroz porez na kuće za odmor iako je već sad jasno da postoje brojne neujednačenosti i neusklađenosti. Primjerice, čak 96 gradova i općina, mahom na kontinentu, uopće nemaju uveden taj porez. A samo 57 gradova i općina od njih 549 imaju iznos od 4,5 do 5 eura po kvadratu, što znači da za stan od 60 eura treba platiti maksimalno 300 eura godišnje.

