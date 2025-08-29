Ministar u Vrlici: 'Želimo da mladi ostanu. To nam je cilj'

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić posjetio je u petak Vrliku, grad koji se suočava s velikim padom broja stanovnika - u 10 godina broj se smanjio više od 20 posto - pa Ministarstvo i Grad zajedno rade na mjerama koje bi olakšale život obiteljima i potaknule ostanak mladih.

Grad Vrlika već sada provodi niz potpora - za rođenje djeteta obitelji dobivaju od 1.500 do 3.500 eura, ovisno o rednom broju djeteta, vrtić i jaslice su besplatni za svu djecu, a Grad u njih ulaže čak 10 posto proračuna.

Školski udžbenici i materijali se sufinanciraju, svi učenici imaju besplatan autobusni prijevoz, studenti koji redovito upisuju godinu dobivaju stipendiju od 150 eura mjesečno.

Poseban naglasak stavljen je na izgradnju novog vrtića s jaslicama, vrijednog 2,1 milijun eura. Troškovi su zasad viši od planiranih, a u srpnju je potpisan ugovor kojim je osigurano prvih 202.000 eura bespovratnih sredstava, izvijestili su iz Ministarstva demografije i useljeništva.

Šipić je istaknuo da Ministarstvo neće stati samo na Vrlici, nego će nastaviti pomagati i druge siromašne i demografski ugrožene krajeve.

Grad Vrlika je primjer potpomognutog područja koje se relativizira zahvaljujući brojnim mjerama gradske, županijske i državne razine, kazao je te dodao da su programi brojnih resora usmjereni baš na takva područja.

„Naš je cilj da ljudi u manjim sredinama imaju jednake uvjete za život kao i oni u većim gradovima. Želimo da mladi ostanu, da osnivaju obitelji i da ovdje grade svoju budućnost“, poručio je ministar Šipić.

Gradonačelnik Vrlike Jure Plazonić kazao je da je još uvijek više umrlih nego rođenih, međutim, svake godine se rađa od 15 do 20 djece, dok se prije rađalo do petoro djece godišnje, što pokazuje da demografske mjere daju svoj učinak.