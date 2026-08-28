Ministar uvodi verbalni delikt i procjenjuje tko 'vrijeđa državu'

Ovoga se ne bi sjetio ni HDZ. Ali zato je tu njegov koalicijski partner Domovinski pokret.

Ministar poljoprivrede David Vlajčić poslao je ovih dana poruku za koju je vjerovao da je domoljubna, pravednička, možda čak i državotvorna, poruku koja je ustvari bila šuplja, isprazna, politikantska floskula, premda bi na koncu mogla biti zabrinjavajuća i opasna.

Povodom slučaja jednog od piromana u zadarskom zaleđu koji je dobio poljoprivredne poticaje, a onda izazivao požare i pisao protiv hrvatske države, Vlajčić je najavio obustavu isplata poticaja ljudima "koji ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu".

Pojačani nadzor

Poručio je kako neće biti isplate poticaja "pojedincima koji otvoreno rade protiv Hrvatske i njezinih građana". "Očito je da još uvijek postoje oni koji samostalnu, suverenu i demokratsku Hrvatsku ne žele prihvatiti i predstavljaju sigurnosnu prijetnju", poručio je Vlajčić.

"Takvima država ne treba dati poticaje nego pojačani obavještajni i policijski nadzor".

Pitanje je samo tko su ti pojedinci na koje se Vlajčić referira?

Po kojim kriterijima će se procjenjivati tko su ljudi koji "ne žele prihvatiti samostalnu, suverenu i demokratsku Hrvatsku", ali još više od toga, tko bi mogli biti ljudi koji "ruše ustavnopravni poredak i vrijeđaju ugled države"?

I po kojoj osnovi će se takvima - a mi tek moramo saznati tko su oni - dati "pojačani obavještajni i policijski nadzor"?

Glavni cenzor

Ministar poljoprivrede postao je tako glavni cenzor, glavni obavještajac, glavni tužitelj, glavni procjenitelj tuđe političke i druge podobnosti, kao i osoba koja će uvesti verbalni delikt u hrvatsko društvo.

Vlajčić će angažirati tajne službe da ulaze u glavu svakog građanina koji traži poticaje, da kopaju po njihovim društvenim mrežama, razgovaraju sa susjedima, možda i pajdašima u lokalnoj birtiji kako bi se otkrilo je li možda govorio protiv države.

A možda i protiv Vlade. Možda i protiv HDZ-a, naročito DP-a. Možda i protiv samog ministra poljoprivrede.

Pa makar i ti isti ljudi uredno uplaćivali svoj novac u državnu blagajnu iz koje Vlajčić tako diskriminativno dijeli poticaje.

Tko ruši ustavni poredak?

Osim toga, trebalo bi provjeriti kod ministra Vlajčića kako on definira rušenje ustavnopravnog poretka. Jesu li to samo poruke srpske osvete za Oluju, kako se sada tereti jednog od palitelja požara, ili su to možda i skandiranje "Za dom spremni", veličanje ustaškog pokreta, relativiziranje Jasenovca, pjevanje poglavniku Paveliću, negacija antifašizma, a onda i udari na ustavne vrijednosti poput ljudskih prava, slobode govora, prava manjina...

Recimo, Vlajčićev Domovinski pokret pokazivao je veliko razumijevanje za atentatora na Banske dvore kojega se proglašavalo gnjevnim pravednikom, premda je oružjem direktno udario na hrvatsku državu. Hoće li takvi dobivati poticaje?

I onda najspornija Vlačićeva poruka: prijetnja odbijanjem zahtjeva za poticaje onima koji "vrijeđaju ugled" Republike Hrvatske.

Mali diktatori

Takva široka formulacija svojstvena je diktatorskim režimima koji svaku riječ, potez, poruku, pa čak i misao, mogu protumačiti kao vrijeđanje ugleda države.

Kakvo je danas uopće stanje "ugleda Hrvatske" da bi se po tome ocjenjivalo što se kvalificira kao vrijeđanje?

Ako itko vrijeđa ugled Hrvatske onda je to aktualna vladajuća koalicija: kroz korupciju i kriminal, kroz slavljenje fašističkog režima, kroz povezivanje s ustaškim simbolima, po aferama i skandalima, kao i srozavanju Hrvatske po svim relevantnim pokazateljima u Europskoj uniji.

Može li se takvo ponašanje vladajućih tumačiti kao "vrijeđanje ugleda Hrvatske"?

Bilda domoljublje

Ministar Vlajčić plasira politikantske floskule kako bi ušićario poneki bod u javnosti, nabildao svoje domoljubne mišiće i digao rejting u javnosti uzbunjenoj požarima i katastrofama.

One zvuče šuplje i promašeno, populistički i jeftino, ali ipak mogu biti opasne i zabrinjavajuće jer ukazuju na tendencije i način razmišljanja ministra u vladi.

Vlajčić je čak najavio izmjene zakonodavstva koje bi trebale ići u tom smjeru, što je ministar pravosuđa Damir Habijan odbacio, a valja se nadati da bi ga odbacile i institucije i sudovi. Međutim, njegove poruke mogu se tumačiti i kao probijanje leda.

Probijanje leda

Vlajčić prvi u javnost ubacuje formulacije koje danas zvuče nevjerojatno, ali sutra mogu početi kolati državnim krvotokom i pretvoriti se u državnu politiku obračuna, ne samo sa srpskim piromanima, već i s kritičarima, medijima, oporbenjacima, manjinama, a onda i "histeričnom ljevicom"...

Takvu politiku gledali smo Tuđmanovih devedesetih kad su tajne službe kreirale dosjee o novinarima, političarima, intelektualcima, kritičarima režima i svima koje se optuživalo da "vrijeđaju ugled države" tada ogrezle u korupciju, kriminal, ratne zločine, afere, zloupotrebu institucija, gaženje Ustava i uništavanje države i društva.

Ono što je sada rekao Vlajčić sigurno je stav njegova Domovinskog pokreta, vjerojatno i dobrog dijela HDZ-a, kao i dijela hrvatskog društva koje spremno čeka skočiti na svakog u koga režim uperi prstom, navodno u zaštiti hrvatske države.

Danas je to bizarno, sutra bi moglo biti opasno.