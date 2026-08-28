Ministar Vlajčić sastao se s ličkim poljoprivrednicima. Razgovarali o ilegalnom otpadu

Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) održali su u u Gospiću sastanak s poljoprivrednicima Ličko-senjske i Zadarske županije na kojem su s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem razgovarali o mogućem utjecaju nelegalno odloženog otpada na poljoprivredu u Lici te o drugim problemima koji muče poljoprivrednike.

Jedna od najvažnijih tema sastanka održanog u četvrtak, navodi se u priopćenju HPK, bilo je nelegalno deponiranje otpada na području Gospića i pitanje mogućeg utjecaja takvog otpada na poljoprivredno zemljište, poljoprivrednu proizvodnju i budućnost poljoprivrede u Lici.

Poljoprivrednici su ministru iznijeli i niz drugih problema među kojima su raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kao i sve veći problem paprati, odnosno bujadi, na pašnjacima koja otežava njihovo korištenje i smanjuje njihovu uporabnu vrijednost, što posebno pogađa stočare.

Iz komore ističu da je ministar Vlajčić pažljivo saslušao iznesene probleme i zahtjeve poljoprivrednika te da je najavio da će svaki od njih biti detaljno analiziran u stručnim službama ministarstva. Dogovoreno je da će se, gdje god je to moguće i u skladu s hrvatskim i europskim propisima, nastojati pronaći konkretna i provediva rješenja za opravdane zahtjeve poljoprivrednika.

Ministar je isto tako čuo da je ličkim poljoprivrednicima potrebno otvoriti više prostora za promociju i plasman njihovih proizvoda, dok u HPK-u smatraju da je za budućnost ličke poljoprivrede važno istodobno rješavati probleme koji otežavaju proizvodnju i stvarati nove prilike da se lički proizvodi bolje vide, prepoznaju i pronađu put do hrvatskih potrošača.

"Posebno želim zahvaliti ministru što je na vlastitu inicijativu došao među naše poljoprivrednike u Liku. To nije samo protokolarni dolazak. To je poruka da su ljudi koji ovdje žive i rade i njihovi problemi važni. Otvoreno smo razgovarali o stvarnim problemima na terenu i očekujemo da će ovaj razgovor biti početak njihovog konkretnog rješavanja“, istaknuo je predsjednik HPK-a Željko Mihelić.

Uz Mihelića, poljoprivrednu komoru predstavljali su i potpredsjednik HPK-a za južnu Hrvatsku Antonio Buljanović, član Upravnog odbora HPK-a iz Ličko-senjske županije i predsjednik Odbora za sustav krava-tele Mladen Kušeković, te drugi njeni članovi.

HPK je naglasila da je ministar na vlastitu inicijativu došao među poljoprivrednike u Liku, kako bi iz prve ruke čuo njihove probleme, pitanja i prijedloge.

"Hrvatska poljoprivredna komora smatra da je takav dolazak puno više od protokolarnog susreta - to je snažna poruka osobne podrške ljudima koji svakodnevnim radom održavaju poljoprivrednu proizvodnju i život ruralnog prostora Like", stoji u priopćenju.