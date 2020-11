Šatoraški mentalitet odavno vlada u Ministarstvu branitelja

Stjepan Sučić treći je smijenjeni državni tajnik Ministarstva branitelja, nakon nasilničkog ispada u Vukovaru. Šatoraši, čija je zastava pred Ministarstvom, kršili su zakone u borbi na vlast, pa ih žele kršiti i na vlasti.

<p>"Kakav zakon, pa to su branitelji". </p><p>Ova slavna rečenica kojom je Tomislav Karamarko, bivši predsjednik HDZ-a, prokomentirao juriš šatoraša na Banske dvore pretvorila se u kletvu, ali i postala simbol onoga što se događa u HDZ-ovu Ministarstvu branitelja.</p><p>Već treći državni tajnik tog ministarstva je smijenjen, u skandalu koji debelo prelazi granice neprimjerenog ponašanja, dok je vozač ministra Tome Medveda preživio otkaz u aferi s namještanjem državnog ispita. Jer, navodno nije znao da mu se sređuje ispit.</p><p>I pitamo se zašto se to uvijek događa Ministarstvu branitelja. U ministarstvu koje vodi desna ruka Andreja Plenkovića.</p><p>I tako dolazimo do spomenute simbolike: šatoraši, čija zastava se ponosno vije ispred zgrade ministarstva u Savskoj ulici, neposredno uz službene zastave RH i EU, punih 555 dana kršili su zakone kako bi se domogli vlasti, pa sada misle da im je dozvoljeno kršiti zakone i kad su na vlasti.</p><p>Odnosno, vjeruju da se zakoni na njih ne primjenjuju.</p><h2>Korupcija i nasilje</h2><p>Ivan Vukić i Nevenka Benić smijenjeni su s mjesta državnih tajnika prije dva mjeseca, kad su u Uskokovoj istrazi protiv Josipe Rimac osumnjičeni da su sređivali državne stručne ispite, među ostalima i ministrovu vozaču.</p><p>A sada je ostavku podnio i državni tajnik Stjepan Sučić, nakon incidenta u Vukovaru gdje je prvo kršio epidemijska pravila u kafiću u Vukovaru, a zatim se opirao policijskom uhićenju, vrijeđao i prijetio, spominjao "majku četničku", govorio policajcima da će "otići kući po oružje i sve ih ubiti", da bi na koncu razbijao po policijskoj postaji. </p><p>Pa onda za sat vremena pušten na slobodu.</p><p>Ne podsjeća li to na ponašanje šatoraša i stožeraša u godinama kad su nasilnički, bahato, nezakonito, uz puno prijetnji, fizičkih obračuna i napada na državne institucije i hrvatsku policiju, uz teroriziranje građana, nekažnjeno radili na rušenju SDP-ove vlasti i krčenju puta dolasku HDZ-a na vlast?</p><p>I zato se ona Karamarkova izjava pretvara u kletvu.</p><h2>Šatoraški mentalitet</h2><p>Naravno da će se Ministarstvo branitelja, kadrovirano iz šatora i podignuto na šatoraškom mentalitetu, provocirati najviše afera i izazivati najviše problema.</p><p>Takav mentalitet eksplodirao je u ponašanju državnog tajnika Sučića. Svi obrasci šatoraškog ponašanja izbili su na površinu. I kršenje zakona, i ignoriranje zakona, i napadi na policiju, i spominjanje "majke četničke", i prijetnje oružjem, i razbijanje imovine...</p><p>I to nije bio prvi takav nasilnički ispad osobe koju je Medved držao na mjestu državnog tajnika, mediji su zabilježili i slučajeve obiteljskog nasilja. Bilo je pitanje vremena kad će doći do novog incidenta.</p><h2>Šatoraški HDZ</h2><p>A on je došao kad su Sučić i ravnatelj Memorijalnog centra u Vukovaru Krunoslav Šeremet ignorirali epidemiološke mjere u kafiću, kao da se te mjere na njih ne odnose, kao što se na njih ne odnosi ni traženje policije da se legitimiraju pa ni traženje da odu u policijsku postaju. </p><p>Može Plenković govoriti o nekom "novom HDZ-u", ali ovo je čisti šatoraški HDZ.</p><p>To je HDZ koji je u nedavnoj stranačkoj kampanji kandidatima u kartonskoj kutiji slao mačiće odrezanih glava, valjda kao upozorenje, HDZ koji i dalje bira Josipa Đakića i Ivicu Kirina, HDZ koji producira korupcijske afere i kombinira ih s nasilničkim, šovinističkim, homofobim, bahatim ispadima.</p><p>Medved je desna ruka premijera Plenkovića i njegovo ministarstvo postalo je žarište afera i leglo nasilnika. Nakon smjene tri državna tajnika pitanje je što se čeka sa smjenom ministra Medveda.</p>