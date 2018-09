Ministarstvo: Cvjećarka nije izdavala račune dulje vrijeme

Nakon objave priče o zatvaranju cvjećarnice u Koprivnici zbog neizdavanja računa od 10 kuna oglasili su se iz Ministarstva financija, piše epodravina.

- U cijelosti odbacujemo sve navode u vezi s slučajem provedbe poreznog nadzora na cvjećarnicom Kala iz Koprivnice koji su neobjektivno i paušalno izneseni iz pozicije osobe u čijem postupanju su nesporno utvrđena protupravna činjenja koja jasno ukazuju na kršenje poreznih propisa - stoji u objašnjenju.

Ističu da se u ovom konkretnom slučaju ne radi o minornim ili formalnim pogreškama obveznika, kao što se to pogrešno sugerira, nego o evidentnom i dokazanom kršenju poreznih propisa s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi. Ističu i da je nadzor proveden ciljano, a kao rezultat prethodno provedene analize rizika i pripreme provedbe nadzornih aktivnosti praćenjem evidentiranih prometa, pri čemu je za cvjećarnu uočena jasna potreba provedbe cjelovitog nadzora.

- Ne samo da je provedenim nadzorom potvrđena sumnja u sustavno pogrešno evidentiranje ostvarenog prometa kroz promatrano razdoblje, nego je i porezni obveznik za kupljeno dobro propustio izdati račun, čak i samim službenicima ovlaštenim za provedbu nadzora - poručili su iz Ministarstva te ističu da je u promatranom razdoblju vlasnica sustavno nije izdavala račune i pravilno evidentirala promet.

Kažu da su u potpunosti netočni navodi vlasnice da je račun uredno izdan račun za izvršenu kupnju te da se službenik koji je provodio nadzor „okrenuo i otišao, a da nije niti sačekao izdavanje računa“.

- Prilikom kupnje dobara carinskom službeniku nije izdan račun, nego je izvršena naplata u zatraženom iznosu od strane prodavačice te je po okončanju kupoprodaje službenik napustio poslovni prostor, nakon čega se vratio i predstavio kao službena osoba te započeo postupak provjere stanja blagajne kada je prodavačica tek naknadno i u namjeri izbjegavanja odgovornosti izvršila izdavanje računa - kažu iz Ministarstva.

Ujedno, za neizdavanje računa Općim poreznim zakonom su propisane novčane kazne od 20.000 do 500.000 kuna za pravnu osobu te od 10.000 do 300.000 kuna za fizičku osobu, odnosno u iznosu od 5.000 do 40.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Tema: Hrvatska