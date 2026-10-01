Ministarstvo financija službeno za 24sata: Državni udjel u Podravci nije u planu za prodaju

Prilično iznenađujuća vijest je bila da će država ipak prodati svoj udio u Podravci, najvećoj hrvatskoj prehrambenoj tvrtki. Informaciju je donio inače dobro obaviješteni novinar Robert Mihaljević na lokalnom portalu Danica.hr pozivajući se na sugovornika bliskog Vladi.

Država je preko svog Centra za restrukturiranje i prodaju i Kapitalnog fonda najveći pojedinačni suvlasnik te tvrtke sa skoro 25,5 posto. Ostali veliki dioničari su i četiri mirovinska fonda, a i Pivac drži nešto više od sedam posto. Prema neimenovanom izvoru portala, država će do kraja 2028. godine prodati 16,56 posto dionica, a sve zbog ulaska u OECD. Pozvali su se i na srpnju usvojen Vladin dokument koji predviđa do kraja godine prodaju državnih udjela u 81 tvrtki. U tom dokumentu se navode strateške tvrtke, ali nije imenovana niti jedna u kojoj će biti prodani udjeli. Zato je informacija o prodaji bila dodatno intrigantna.

24sata su se zato dodatno raspitala u Ministarstvu financija, Podravci, među ljudima koji nadziru rad tvrtke, ali među ostalim suvlasnicima. Nitko nije čuo za planiranu prodaju. Mogućnost prodaje nam je službeno odbacilo i Ministarstvo financija koji vodi ministar Tomislav Ćorić koji je ujedno i predsjednik upravnog vijeća CERP-a i zaduženi su za takve odluke.

- Planom rada CERP-a nije planirana prodaja dionica Podravke d.d. Koprivnica, kojih je imatelj Republika Hrvatska - odgovorili su za 24sata iz Ministarstva financija.

Iz Podravke koju vodi bivša HDZ-ova potpredsjednica Vlade Martina Dalić su rekli da nisu upoznati s planovima koji bi uključivali prodaju.

- Podravka nema saznanja o tome da ijedan veliki dioničar razmatra izlazak iz vlasničke strukture Društva. O eventualnom raspolaganju dionicama u vlasništvu Republike Hrvatske odlučuju nadležna državna tijela. Kao društvo čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze, Podravka sve informacije koje podliježu obvezi javne objave pravodobno objavljuje putem propisanih kanala - odgovorili su.

Oko toga zadržati ili prodati do kraja i kontrolni udio u Podravci se godinama vode političke rasprave, a Plenkovićeva Vlada nije spominjala takvu mogućnost. Podravka je lani preuzela i četiri velike poljoprivredne tvrtke od Agrokora, imala je 1.041 milijardu eura prihoda i neto dobit višu od 135 milijuna eura.