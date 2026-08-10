Ministarstvo: Kod bolnice u Blatu našli 50 uginulih kokoši

Na lokaciji nedovršene Sveučilišne bolnice u zagrebačkom Blatu pronađeno je oko 40 do 50 uginulih kokoši, a Ministarstvo zdravstva slučaj je prijavilo policiji koja je na lokaciji već obavila očevid, potvrđeno je u ponedjeljak Hini iz Ministarstva zdravstva.

Službenici Ministarstva zdravstva lokaciju su u zagrebačkom Blatu pregledali tijekom prijepodneva nakon medijskih napisa o pronalasku većeg broja uginule peradi. Utvrdili su da se uz južni dio kompleksa nedovršene Sveučilišne bolnice nalazi približno 40 do 50 uginulih životinja – kokoši, te slučaj prijavili policiji.

Naknadno se ispostavilo da je policija već ranije bila upoznata sa slučajem i da je na lokaciji obavila očevid, o čemu je Ministarstvo zaprimilo potvrdu.

Ministarstvo ističe da je kontaktiralo i ovlaštenu tvrtku specijaliziranu za zbrinjavanje i odvoz uginulih životinja te, prema informacijama kojima raspolaže, životinjski otpad trebao bi biti uklonjen do kraja dana, nakon čega će lokacija biti u cijelosti sanirana.

"Ministarstvo zdravstva poduzelo je sve potrebne radnje iz svoje nadležnosti kako bi se lokacija što prije očistila i sanirala, dok je utvrđivanje okolnosti pod kojima su uginule životinje odložene na predmetnoj lokaciji u nadležnosti policije", navode u Ministarstvu.