Ministarstvo Krajaču i HOO-u šalje nadzor zbog nabave: 'Ne možete tako sklapati poslove'

Ministarstvo gospodarstva, koje je zaduženo za javnu nabavu i njezin nadzor, u svojem odgovoru 24sata prilično je "pokopalo" obrazloženja Hrvatskog olimpijskog odbora i zašto ne provode otvorenu javnu nabavu. Podsjetimo, objavili smo da je od 519 ugovora, HOO sklopio njih čak 517 bez otvorenih natječaja. Za neke su provodili ograničenu nabavu, a neke stvari su nabavljali narudžbenicama. Ukupna vrijednost ugovora bez otvorenih natječaja je kroz godine bila barem 4,78 milijuna eura s PDV-om.

Ministarstvo nam je odgovorilo da dosad nisu provodili nadzor nad nabavom HOO-a, ali smo neslužbeno saznali da će sad ipak to učiniti. I to po dva sporna modela za koje smo ih pitali - cjepkanje nabave i kupovina bez natječaja od sponzora. HOO je već pod izvidima Uskoka.

Kad smo radili priču o nabavi HOO-a, saznali smo da HOO pravda neprovođenje otvorenih postupaka javne nabave i kao protučinidbu za sponzorstva. Primjerice, Toyota je sponzor, ali ne daje automobile besplatno, nego godišnje HOO sklapa ugovore kojima plaća najam vozila Toyote. Ugovore su izuzeli od javne nabave. Isto tako su od sponzora Ghia Sport kupovali tisuće lopti bez javne nabave, a sponzor A.T.I. dobio je 26 ugovora vrijedna barem 480.000 eura bez otvorene nabave.

- Postojanje sponzorskog ili drugog poslovnog odnosa između naručitelja i gospodarskog subjekta samo po sebi ne utječe na obvezu primjene Zakona o javnoj nabavi. Sponzorski odnos u pravilu se temelji na promotivnoj ili drugoj nefinancijskoj protučinidbi, dok ugovori kojima se nabavljaju robe ili usluge uz naknadu predstavljaju naplatne ugovore - odgovaraju iz Ministarstva.

Tu podsjećaju i na praksu Suda Europske unije po kojoj nije važno kako se ugovor zove, nego ugovor o nabavi podrazumijeva postojanje naplatnog ugovora. Poslali su i moguća izuzeća, ali u tim člancima nismo našli da su oni primjenjivi na HOO.

U drugom slučaju je riječ o cjepkanju nabave. Naveli smo niz primjera, od lopti, majica pa do šatora, ali je posebno slikovit onaj s tvrtkom A.T.I., s kojom je glavni tajnik Siniša Krajač 2022. potpisao sponzorski ugovor. Oni od 2023. rade manifestaciju "Veliki dan hrvatskog sporta" na kojoj se dodjeljuju nagrade sportašima. Ali za to ne potpisuju jedan ugovor, nego se manifestacija razlomi na pet ili šest manjih ugovora. Lani, točno 22. prosinca, kad je i bila dodjela nagrada, HOO je s njima potpisao ugovore ukupno vrijedne 155.625 eura s PDV-om. Ali to su rascjepkali na šest ugovora u kojima ni jedan ne prelazi pojedinačnu vrijednost od 26.450 eura bez PDV-a, što je zakonski limit. Scenarij su im platili 4500 eura, audio i videoopremu 26.407 eura, kreativni tim 24.990 eura, glazbenu produkciju 24.360 eura, produkciju priredbe i TV emisije 23.730 eura, a hotelske usluge 25.200 eura.

Potpuno je jednako bilo s pet ugovora i 2024. godine, a ukupna vrijednost pet rascjepkanih ugovora koje je A.T.I. dobio na isti način iznosila je 161.250 eura s PDV-om. U HOO-u su nam odgovorili da je riječ o različitim vrstama usluga, pa zato nisu provodili jednu nabavu. Ministarstvo je pobilo takvo tumačenje.

- Naručitelj je dužan predmet nabave odrediti kao tehničku, funkcionalnu ili gospodarsku cjelinu, a procijenjena vrijednost utvrđuje se na temelju ukupne vrijednosti svih povezanih usluga ili aktivnosti. Zakon izričito zabranjuje dijeljenje predmeta nabave s ciljem izbjegavanja njegove primjene - kažu u Ministarstvu.

A zatim dodatno podcrtavaju: "Ako se radi o međusobno povezanim uslugama, procijenjena vrijednost utvrđuje se uzimajući u obzir ukupnu vrijednost takvih usluga".

Iz toga jasno proizlazi da je HOO trebao za "Veliki dan hrvatskog sporta" raspisati jedan natječaj, a ne ga podijeliti na niz ugovora ispod zakonskog limita i dati istoj tvrtki. Pitali smo i za još spornih ugovora A.T.I-ja. Primjerice, bez natječaja su sklopljeni ugovori za radionice koji se na istu temu održavaju u različitim gradovima. Iz HOO-a su tvrdili da svako mjesto ima svoje specifičnosti. Ali Ministarstvo kaže drugačije.

- Isto vrijedi i za aktivnosti koje se ponavljaju, poput radionica ili programa koji se provode u više gradova, pri čemu se procijenjena vrijednost određuje uzimajući u obzir ukupnu vrijednost sličnih usluga u određenom razdoblju - pobili su im argumentaciju iz Ministarstva.