Mateša na čelo HOO postavio Sandu Čorak koja je zajedno s Krajačem pod izvidima Uskoka!

Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora je rekao za N1 da je predsjednik u odlasku Zlatko Mateša ovlastio Sandu Čorak(69) da bude na čelu HOO-a i vodi proces sazivanje izvanredne skupštine na kojoj će se izabrati novo vodstvo.

Čorak je pod izvidima Uskoka zajedno sa Sinišom Krajačem, ali i HDZ-ovim moćnikom iz sjene Tomislavom Čuljkom. I to zbog trošenja koje smo otkrili u Judo savezu, a koje je Čorak i u svojim odgovorima pokušala prikriti.

Čorak volonterski vodi Judo savez već 21 godinu i u mladosti je bila proslavljena džudašica koja je osvajala medalje. Istovremeno je i dugogodišnja čelnica Instituta za turizam i dopredsjednica HOO-a, te je članica upravnog odbora međunarodnog judo saveza.

Čorak i Krajač su bliski, a poveznica im je i Tomislav Čuljak koji je počasni predsjednik Hrvatskog judo saveza i Krajačev prijatelj i politički zaštitnik.

Koji je bio povod za izvide Uskoka u Judo savezu koji vodi Čorak?

Prvo smo otkrili i dokazali računima da je Krajačev sin sedam dana ljetovao u hotelu s četiri zvjezdice u Poreču na račun Judo saveza. Platili su mu i 40-ak pića. Krajač je to pokušao opovrgnuti jer je račun podmirila tvrtka Concorda koju je angažirao Judo savez za organizaciju smještaja, ali na kraju je i sam priznao da je to novac Judo saveza. A kako je reagirala Čorak?

- Sigurno nije bilo ljetovanje jer nikome ne plaćamo ljetovanja. Vjerojatno je radio na organizaciji Judo festivala - rekla nam je Čorak u srijedu.

I njoj smo tad rekli da je taj Judo festival već davno prošao u vrijeme nastanka računa, a ona nam je odgovorila da onda ne zna jer ne može znati svaki račun. Nakon objave dokaza, Čorak je s odvjetnicom rekla da se radi o vremenu kada je Judo savez vodio bivši tajnik Hrvoje Lindi i voditeljica ureda bila Ana Krautchaker.

Zatim smo otkrili da je Judo savez preko iste tvrtke, Concorda kupio polovni Land Cruiser za skoro 98.000 kuna. Da bi koji mjesec kasnije taj auto zamijenili za pet godina stariji Land Cruiser supruge Tome Čuljka. Auto inače glasi na suprugu, ali ga je koristio Čuljak kojem je Judo savez plaćao godinu dana i benzin i cestarine. Kada su dobili stariji Land Cruiser, Judo savez je morao uložiti čak 8000 eura u njegovo servisiranje. Formalno je auto bio Concordin, ali sve troškove i kupnju je financirao Judo savez, te su odobrili zamjenu. A što je odgovorila Čorak koja se i vozila u tom automobilu za službene potrebe?

- Hrvatski judo savez nikad nije imao evidentirano u svojoj imovini vozilo tipa Land Cruiser i nemamo spoznaja o nabavci predmetnog vozila – odgovorila nam je Čorak i tako pokušala sve prikriti.

Ali ni tu nije kraj. Otkrili smo da je Judo savez plaćao ljetovanje i direktoru marketinga HOO-a Ranku Ćetkoviću, ali i barem jedan vikend boravak Siniše Krajača sa suprugom. Te troškove su prikrili tako da su ih podveli pod Judo Grand Prix koji se održavao kasnije.

Otkrili smo i da je Judo savez platio skoro 50.000 eura za koncert talijanske zvijezde Al Bana. Ali su od koncerta odustali. Iako nam je Čorak odgovorila da je novac vraćen, vlasnica agencije preko koje je išla isplata talijanskoj zvijezdi je potvrdila da niti su tražili povrat niti je novac vraćen. Al Bano joj je zato dao popust za ovogodišnji nastup u Lisinskom.

I na kraju, Nacional je prvi pisao da su u Judo savezu prikazali državi 58. 000 eura troška za smještaj stranih džudaša. Ali ti džudaši su već sami platili smještaj, za što smo i mi dobili dokumente. Objavili smo i niz računa iz travnja koje su pravdali kao trošak Grand Prixa. Primjerice, tvrtka Vult ispostavila je račun za 66 tzv. Beach flag u visini točno 11.625 eura krajem travnja. Taj trošak u točno tom iznosu uvršten je kao opravdanje troškova za Grand Prix u rujnu. Da ne bude zabune, vlasnik tvrtke u lipnju je tražio od judo saveza da mu to plate i u mailu navodi da je riječ o trošku za Europsko prvenstvo koje je održano u travnju. Račun su mu i platili u lipnju.

Tu su i još dva računa, za tiskanje i sponzorske oznake, koji su ispostavljeni u veljači i travnju u iznosu većem od 15.000 eura. Tu su i licitarska srca koja su plaćena 2775 eura i dijeljena su na Europskom prvenstvu. I sve je to plaćeno nakon Europskog prvenstva, a pojavilo se kao trošak Grand Prixa mjesecima poslije. Za taj Grand Prix važna je još jedna poveznica Krajača i judo saveza. HOO je odobrio 250.000 eura za plaćanje licencije za natjecanje Europskoj judo federaciji iako se iz proračunskog novca preko HOO-a ne plaćaju licencije. Novac je poslije vraćen od sredstava ministarstva i sakupljene zarade na natjecanju.

Sve ove nepravilnosti provjerava Uskok, a prema našim saznanjima i dodatne sumnjive transakcije.