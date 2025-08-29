Ministarstvo kulture i medija: Radovi na obnovi crkve u Karinu po pravilima struke

Ministarstvo kulture i medija u petak je izvijestilo da su svi radovi obnovi crkve svetog Marka (svetog Nikole) u Karinu izvođeni sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno pravilima struke ističući kako svi radovi idu u smjeru očuvanja ostataka građevine.

Dezinformacije u javnosti

"Programi koji su se provodili tijekom posljednjih godina, odnose se isključivo na preventivnu sanaciju i konzerviranje ostataka ziđa te prezentaciju urušenih elemenata s ciljem očuvanja vrijednog spomenika od daljnjeg propadanja. Radovi su izvođeni sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno pravilima struke", ističe Ministarstvo u priopćenju slijedom medijskih upita i dezinformacija koje se šire u javnosti, a vezano uz obnovu crkve svetog Marka (svetog Nikole) u Karinu.

Naglašavaju i kako svi radovi idu u smjeru očuvanja ostataka građevine budući da su je ugrožavali i atmosferske prilike i visoko raslinje unutar crkve i oko nje, s ciljem sprečavanja izvjesnog urušavanja njezinih ostataka.

Ministarstvo kulture i medija ističe kako štiti i obnavlja stotine kulturnih dobara diljem Hrvatske, a sredstva za obnovu, konzerviranje ili restauriranje odobravaju se svake godine putem redovitih javnih poziva za obnovu, zaštitu i očuvanje kopnene i podvodne arheološke baštine te nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, vodeći računa o obvezi skrbi o hrvatskoj kulturnoj baštini.

Navodi da su sačuvani ostaci crkve svetog Marka (svetog Nikole) upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 2006. godine.

"Prema podacima iz dokumentacije u koju je uvid imalo Ministarstvo kulture i medija, a sukladno odlukama suda i uvidom u povijesni zemljišno-knjižni izvadak, vlasnik ostataka crkve svetoga Marka (sv. Nikole) prema upisu od 25. svibnja 1894. je „Parohijalni nadarij u Karinu“, dodaje se u priopćenju.

Također, uvidom u izvadak iz zemljišne knjige utvrđeno je da je 2018. godine došlo do provedbe upisa u zemljišno-knjižnom postupku koji je pokrenut pred Općinskim sudom u Zadru u korist Srpske pravoslavne crkve.

U ovom postupku Ministarstvo kulture i medija ne sudjeluje te upućujemo zainteresirane da se za detalje o samom postupku informiraju pri nadležnom sudu, navodi ministarstvo.

Što se tiče podataka o financiranju radova na ostacima crkve, podsjećaju da su 2014. godine zatražena financijska sredstva za čišćenje raslinja i konsolidaciju ziđa koja su odobrena Zadarskoj nadbiskupiji, ali nisu bila iskorištena zbog sprječavanja pristupa ostacima crkve vlasnika jedne od čestica.

Uz to, 2018 godine je Zadarska nadbiskupija ponovno prijavila program čišćenja raslinja i konsolidacija ziđa, a nakon toga, od 2020. godine, na natječaj Ministarstva, za isto kulturno dobro se prijavljuje Srpska pravoslavna crkva koja je u međuvremenu pred općinskim sudom uredila svoj status vlasnika.

Ministarstvo kulture i medija podsjeća da se upravo dodjelom statusa kulturnog dobra trajno čuvaju izvorna obilježja kulturnog dobra bez obzira na moguće promjene vlasništva.

"Zaštitne radove, odnosno konzerviranje ostataka srednjovjekovne crkve svetog Marka (sv. Nikole) u Donjem Karinu, Ministarstvo putem navedenog poziva financira posljednjih godina, a ove se godine planiraju financirati konzervatorski radovi i istraživanja koja uključuju područje oko same crkve kako bi se prikupilo više informacija i znanstvenih spoznaja o samom lokalitetu budući da o njoj nema dovoljno podataka u stručnoj literaturi", navodi se u priopćenju.

Prema dosadašnjim spoznajama, riječ je o ostacima stare srednjovjekovne crkve srušene poslije 1514. godine, nakon što su Turci zauzeli Karin, a sukladno sačuvanim stilskim obilježjima može se datirati u razdoblje 12. / 13. stoljeća.

Uz samu crkvu nalaze se i ostaci srednjovjekovnog groblja.